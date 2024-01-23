Внаслідок обвалу в Секторі Гази загинув 21 солдат з Ізраїлю

Завданням ізраїльських військових в цьому районі було знищити будівлі, що є частиною терористичної інфраструктури ХАМАСу.

У Секторі Гази від обвалу будівлі внаслідок вибуху загинув 21 ізраїльський військовий - більше, ніж внаслідок будь-якого іншого бойового зіткнення з початку війни Ізраїлю проти ісламістської палестинської організації ХАМАС, що напала на нього. Про це у вівторок, 23 січня, повідомив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі на пресконференції.

Завданням ізраїльських військових в цьому районі було знищити будівлі, що є частиною терористичної інфраструктури ХАМАСу, випливає із заяви Хагарі. За його словами, бойовики ХАМАСу обстріляли ізраїльський танк, що мав прикривати військових, які виконували цю операцію, з ручного протитанкового гранатомета. Водночас у будівлі стався вибух, внаслідок якого вона обвалилася, тоді, коли більшість військових були в ній чи біля неї.

Втрати Армії оборони Ізраїлю з початку війни проти ХАМАСу

Коментуючи цей інцидент, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив, що армія його країни буде й надалі вести збройну боротьбу з терористами ХАМАСу до повної перемоги. Інцидент із загибеллю 21 військового внаслідок обвалу будівлі на півдні Сектора Гази розслідуватимуть, пообіцяв Нетаньяху.

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За даними ЦАХАЛу, число ізраїльських військових, які загинули після початку наземної операції в Секторі Гази, сягнуло 219. Понад 1200 військових зазнали поранень. Загальна ж кількість ізраїльських військовослужбовців, які загинули після масштабної атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, становить 556, зазначає агентство dpa.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний в Євросоюзі і США терористичною організацією, вчинив масштабну атаку на Ізраїль. Тоді терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вдершись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили тоді понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 25 тисяч палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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В рамках тимчасового режиму припинення вогню між сторонами було звільнено понад 100 заручників. Ізраїль випустив з в'язниць близько 240 палестинців. У полоні бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються понад 130 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох загиблих заручників.