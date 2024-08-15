Екоактивісти порушили роботу низки аеропортів в Німеччині

Радикальні екоактивісти з групи "Останнє покоління" (Last Generation) у четвер, 15 серпня, влаштували акції протесту в аеропортах Берлін-Бранденбург, Кельн/Бонн, а також у повітряних гаванях Штутгарта та Нюрнберга.

Виконання рейсів в аеропорту "Кельн/Бонн" було тимчасово призупинене через поліцейську операцію. За даними правоохоронців, активісти приклеїли себе до рульової доріжки летовища. Імовірно, вони проникли на її територію через дірку в огорожі, припускають правоохоронці. За даними поліції Кельна, двох людей було затримано. Загалом було скасовано вісім вильотів і вісім посадок, траплялися й затримки, повідомляє AFP.

"Зараз йдеться про мільярди людських життів. Кліматичний колапс вже став реальністю для багатьох", - заявили в екорусі. "Ми поки у привілейованому становищі і можемо щось із цим зробити. Будь ласка, приєднуйтесь до (акції. - Ред.) Oil kills! ("Нафта вбиває")", - закликали активісти.

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За даними аеропорту Нюрнберга, внаслідок акції сталося шість затримок рейсів, одне перенаправлення та одне скасування. Поліція заарештувала двох людей, які теж перебували на рульовій доріжці, що веде до злітно-посадкової смуги", повідомив агенції AFP речник поліції.

Ще двоє активістів приклеїли себе у аеропорту Берлін-Бранденбург. Їх взяли під варту за звинуваченням у незаконному проникненні. Функціонуванню летовища вони не завадили.

Аеропорт Штутгарта також повідомив, що двоє людей приклеїли себе до рульової доріжки летовища. Їх "негайно затримала поліція та охорона". Як пояснили правоохоронці, це були дві жінки 23 і 27 років, які потрапили на територію після пошкодження зовнішньої огорожі в районі авіавантажного центру. Їх затримали також за звинуваченням у незаконному проникненні на територію аеропорту.

Обшуки у активістів екоруху

Раніше, 8 серпня, за вісьмома адресами у п'яти містах ФРН пройшли обшуки у активістів "Останнього покоління". Їх перевіряють за підозрою в насильстві, злочинному пошкодженні майна та незаконному проникненні. За словами представників групи, дії поліції були пов'язані з акціями "Oil kills", під час яких активісти руху паралізували наприкінці липня роботу низки великих аеропортів у Німеччині. Зокрема, наприкінці липня авіасполучення було тимчасово призупинене у Франкфурті-на-Майні.

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У ФРН закликають сурово покарати активістів

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) розкритикувала протести екоактивістів, заявивши, що ці дії "небезпечні та безглузді". "Хаотичні люди ризикують не лише власним життям, але й інших. Ми запропонували суворі терміни ув'язнення. І ми зобов'язуємо аеропорти набагато краще захищати свої об'єкти", - зазначила вона у дописі у соцмережі X.

Генеральний менеджер асоціації аеропортів ADV Ральф Бейзел (Ralph Beisel) назвав протести кліматичних активістів "узгодженим актом злочинного шантажу". Це "злочини, які повинні бути послідовно покарані судовою системою", заявив він.