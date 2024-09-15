Екіпаж місії Polaris Dawn SpaceX повернувся на Землю

Екіпаж місії Polaris Dawn SpaceX повернувся на Землю15 вересня 2024 р.
Капсула місії Polaris Dawn компанії SpaceX Ілона Маска, на борту якої перебували підприємець, мільярдер Джаред Айзекман, дві інженерки SpaceX Сара Гілліс і Анна Менон і колишній пілот ВПС США Скотт Потіт, впала біля узбережжя Флориди рано вранці неділі, 15 вересня.
Космічний корабель впав у Мексиканську затоку о 3:37 ранку за місцевим часом, як показала веб-трансляція падіння.
"Ми завершили місію", - повідомив Айзекман по радіо, коли капсула погойдувалася на воді в очікуванні рятувальної команди.
Космічний корабель набрав максимальну висоту 1 408 кілометрів, доставивши екіпаж у найвіддаленішу точку, яку люди коли-небудь досягали від Землі з часів польотів "Аполлона-17" на Місяць у 1972 році.
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Перший вихід у відкритий космос недержавних астронавтів
Під час п'ятиденної подорожі екіпаж здійснив перший приватний вихід у відкритий космос, перебуваючи на висоті майже 740 кілометрів над Землею - вище, ніж Міжнародна космічна станція (МКС) та космічний телескоп "Хаббл".
Досі всі виходи у відкритий космос здійснювали професійні астронавти.
Під час комерційного виходу в космос у четвер люк капсули Dragon був відкритий трохи менше ніж півгодини. Айзекман вийшов у відкритий космос лише до пояса, щоб коротко протестувати новий скафандр SpaceX, а за ним Гілліс вийшла у відкритий космос на рівні колін. Айзекман став 264-ою людиною, яка здійснила вихід у відкритий космос, а Сара Гілліс зі SpaceX - 265-ю.
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Що таке програма Polaris?
Це був другий чартерний політ 41-річного Айзекмана зі SpaceX, і ще два мають відбутися в рамках його особисто фінансованої програми дослідження космосу під назвою Polaris, названої на честь Полярної зірки.
Фінансові умови партнерства залишаються в таємниці, але повідомляється, що Айзекман вклав 200 мільйонів доларів власних коштів у керівництво повністю цивільною орбітальною місією SpaceX Inspiration4 у 2021 році.
Найближчими роками Джаред Айзекман і керівник SpaceX Ілон Маск планують ще дві місії в рамках програми Polaris, у тому числі перший пілотований політ нової ракети Starship, яка ще перебуває в розробці.