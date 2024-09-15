Екіпаж місії Polaris Dawn SpaceX повернувся на Землю

Капсула місії Polaris Dawn компанії SpaceX Ілона Маска, на борту якої перебували підприємець, мільярдер Джаред Айзекман, дві інженерки SpaceX Сара Гілліс і Анна Менон і колишній пілот ВПС США Скотт Потіт, впала біля узбережжя Флориди рано вранці неділі, 15 вересня.

Космічний корабель впав у Мексиканську затоку о 3:37 ранку за місцевим часом, як показала веб-трансляція падіння.

"Ми завершили місію", - повідомив Айзекман по радіо, коли капсула погойдувалася на воді в очікуванні рятувальної команди.

Космічний корабель набрав максимальну висоту 1 408 кілометрів, доставивши екіпаж у найвіддаленішу точку, яку люди коли-небудь досягали від Землі з часів польотів "Аполлона-17" на Місяць у 1972 році.

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Перший вихід у відкритий космос недержавних астронавтів

Під час п'ятиденної подорожі екіпаж здійснив перший приватний вихід у відкритий космос, перебуваючи на висоті майже 740 кілометрів над Землею - вище, ніж Міжнародна космічна станція (МКС) та космічний телескоп "Хаббл".

Досі всі виходи у відкритий космос здійснювали професійні астронавти.

Під час комерційного виходу в космос у четвер люк капсули Dragon був відкритий трохи менше ніж півгодини. Айзекман вийшов у відкритий космос лише до пояса, щоб коротко протестувати новий скафандр SpaceX, а за ним Гілліс вийшла у відкритий космос на рівні колін. Айзекман став 264-ою людиною, яка здійснила вихід у відкритий космос, а Сара Гілліс зі SpaceX - 265-ю.

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Що таке програма Polaris?

Це був другий чартерний політ 41-річного Айзекмана зі SpaceX, і ще два мають відбутися в рамках його особисто фінансованої програми дослідження космосу під назвою Polaris, названої на честь Полярної зірки.

Фінансові умови партнерства залишаються в таємниці, але повідомляється, що Айзекман вклав 200 мільйонів доларів власних коштів у керівництво повністю цивільною орбітальною місією SpaceX Inspiration4 у 2021 році.

Найближчими роками Джаред Айзекман і керівник SpaceX Ілон Маск планують ще дві місії в рамках програми Polaris, у тому числі перший пілотований політ нової ракети Starship, яка ще перебуває в розробці.