Місія SpaceX: приватні особи вийдуть у відкритий космос

З мису Канаверал стартував приватний космічний корабель Crew Dragon із чотирма непрофесійними астронавтами. Вони віддаляться від Землі на відстань 1400 км - найбільшу дистанцію з часів польотів на Місяць.

Американська компанія SpaceX запустила місію Polaris Dawn, в рамках якої запланований перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів. Ракета-носій Falcon 9 з капсулою Crew Dragon стартувала у вівторок, 10 вересня, з мису Канаверал у штаті Флорида. Політ проходить за планом.

Четверо астронавтів

Керівником місії є мільярдер Джаред Айзекман, який став одним із інвесторів програми Polaris. Крім нього на борту космічного корабля перебувають підполковник ВПС США у відставці Скотт Потіт, провідна інженерка SpaceX з космічних операцій Анна Менон і фахівчиня SpaceX з підготовки астронавтів Сара Гілліс.

Під час п'ятиденної приватної місії її учасники віддаляться на відстань 1400 км від Землі - настільки далеко космонавти не віддалялися від Землі з часів польотів на Місяць у рамках американської космічної програми "Аполлон", завершеної 1975 року. Для порівняння: Міжнародна космічна станція знаходиться на висоті близько 400 км.

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Вихід у космос намічений на 12 вересня

Вихід у відкритий космос космічних туристів запланований на відстані близько 700 км від Землі на третій день місії, 12 вересня. Він триватиме близько двох годин. При цьому "туристи" протестують нові скафандри для виходів у космос для місій, що плануються SpaceX на Місяць і Марс. Як повідомляє компанія, новий скафандр надає астронавтам більшої мобільності, ніж попередні моделі, а в його шолом вмонтовані дисплей та камера.