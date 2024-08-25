Астронавти, які застрягли на МКС, не повернуться до лютого

Через несправність корабля Boeing Starliner астронавти зможуть повернутися на Землю на початку 2025 року за допомогою капсули SpaceX Crew Dragon.

Астронавти NASA Суніта Вільямс і Бутч Вілмор, які змушені залишатися на Міжнародній космічній станції (МКС) через несправність корабля Boeing Starliner, зможуть повернутися на Землю на початку 2025 року за допомогою капсули SpaceX Crew Dragon. Про це повідомили у NASA на брифінгу у суботу, 24 серпня.

До цього NASA - Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США - перевірило можливість безпечного повернення Starliner додому. Однак було ухвалено рішення використовувати корабель компанії Space X - головного конкурента Boeing, виробника корабля Starliner. Глава NASA Білл Нельсон однак наголосив, що космічне агентство не втратило довіри до Boeing і продовжить співпрацю з цим концерном.

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Нагадаємо, Вільямс і Вілмор вирушили на МКС на кораблі Starliner 5 червня і повинні були пробути там вісім днів, але їхнє повернення було відкладено через неполадки в маневровому двигуні та витік гелію в сервісному модулі корабля, помічених під час першого польоту Starliner з екіпажем.

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