SpaceX побудує апарат для виведення МКС з орбіти

NASA уклало з компанією Ілона Маска контракт на суму 843 мільйони доларів на будівництво космічного апарата, який виведе МКС з орбіти навколо Землі.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) обрало компанію SpaceX бізнесмена Ілона Маска для створення апарата, який виведе з орбіти Міжнародну космічну станцію (МКС) після закінчення терміну її експлуатації. Про це повідомила пресслужба NASA в середу, 26 червня.

Сума контракту, укладеного між NASA і SpaceX, становить 843 мільйони доларів. Компанія, що базується в Каліфорнії, відповідатиме тільки за розробку цього космічного апарату. Після створення він перейде у власність американського космічного відомства, яке керуватиме ним під час місії.

Затоплення МКС заплановано на 2030 рік

У пресрелізі зазначено, що апарат дасть змогу NASA і його міжнародним партнерам забезпечити "безпечне і відповідальне" виведення МКС з орбіти в 2030 році, виключаючи ризик падіння на місцевість, де живуть люди. Передбачається, що апарат, як і сама станція, зруйнуються в атмосфері Землі. Уламки станції повинні будуть впасти в Тихий океан.

МКС перебуває на орбіті Землі з 1998 року. Станцією керують космічні агентства США, Європи, Японії, Канади та Росії. Усі країни, крім РФ, зобов'язалися експлуатувати її до 2030 року, Росія - до 2028 року.

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