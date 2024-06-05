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ЄБРР надасть Києву €300 млн на відбудову енергосистеми

Дмитро Шварц
5 червня 2024 р.

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір надати Україні понад 300 мільйонів євро для відновлення генеруючих потужностей та енергетичної інфраструктури. Про це йдеться у меморандумі, підписаному з урядом.

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Ремонтні роботи, архівне фото
ЄБРР планує надати Україні 300 млн євро на відбудову енергосистемиФото: DW

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у відповідь на російські атаки по Україні має намір виділити додаткове фінансування у понад 300 мільйонів євро для українських енергетичних компаній. Про це йдеться у меморандумі, підписаному у середу, 5 червня, президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Згідно з угодою, ЄБРР має намір мобілізувати додаткове фінансування понад 300 мільйонів євро для енергетичних компаній України, щоб підтримати відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, сприяти будівництву нових розподілених гнучких генеруючих потужностей і забезпечити стабільне та безперебійне постачання електроенергії по всій країні", - йдеться у повідомленні банку.

Також зазначається, що ЄБРР та уряд України спільно працюватимуть над визначенням пріоритетних напрямків в енергетичному секторі. Від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський банк реконструкції та розвитку надав Україні фінансування на понад 4 мільярди євро.

Своєю чергою, прем'єр Шмигаль зазначив, що нова підтримка ЄБРР допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України.

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Нагадаємо, 5 червня прем'єр Шмигаль заявив, що наслідки російських атак на енергетику України є довгостроковими, тому економія буде частиною повсякденного життя українців в наступні роки. Він зазначив, що енергосистема України втратила понад 9 ГВт потужностей генерації.  

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