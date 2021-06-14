Джонсон і Зеленський перед самітом НАТО обговорили дестабілізуючі дії Росії

Члени НАТО несуть відповідальність за підтримку оборони України, наголосив британський прем'єр Борис Джонсон під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує обговорити дестабілізуючу діяльність Росії на кордоні з Україною на саміті НАТО. Про це він повідомив українському президенту Володимиру Зеленському у телефонній розмові зранку у понеділок, 14 червня, заявив речник британського прем'єра.
"Прем'єр-міністр заявив, що висловить свою стурбованість цим питанням на сьогоднішньому саміті НАТО, а також що країни Великої сімки непохитно підтримували Україну в дискусіях (під час саміту G7) на цих вихідних", - йдеться у повідомленні Даунінг-стріт.
Джонсон і Зеленський "обговорили дестабілізуючу діяльність Росії на кордоні України, і прем'єр-міністр підтвердив прихильність Великобританії територіальній цілісності України".
Прем'єр-міністр Великобританії наголосив, що члени НАТО "несуть відповідальність за підтримку оборони України", та підкреслив важливість навчальної британської місії Orbital в Україні.
Своєю чергою, як повідомляє пресслужба українського президента, Володимир Зеленський розповів Борису Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для України залишається високим. Український президент також акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великобританією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.
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Ще одним ключовим питанням розмови Зеленського та Джонсона стала євроатлантична інтеграція України, зокрема в контексті саміту НАТО. Володимир Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в Альянсі для України. "Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", - зазначив Зеленський.
Крім того, він порушив питання протидії реалізації проєкту "Північний потік-2", який є безпековим викликом для України, і наголосив, що його введення в дію є неприпустимим.
Як відомо, 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, у якому вперше візьме участь президент США Джо Байден.