Джонсон і Зеленський перед самітом НАТО обговорили дестабілізуючі дії Росії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує обговорити дестабілізуючу діяльність Росії на кордоні з Україною на саміті НАТО. Про це він повідомив українському президенту Володимиру Зеленському у телефонній розмові зранку у понеділок, 14 червня, заявив речник британського прем'єра.

"Прем'єр-міністр заявив, що висловить свою стурбованість цим питанням на сьогоднішньому саміті НАТО, а також що країни Великої сімки непохитно підтримували Україну в дискусіях (під час саміту G7) на цих вихідних", - йдеться у повідомленні Даунінг-стріт.

Джонсон і Зеленський "обговорили дестабілізуючу діяльність Росії на кордоні України, і прем'єр-міністр підтвердив прихильність Великобританії територіальній цілісності України".

Прем'єр-міністр Великобританії наголосив, що члени НАТО "несуть відповідальність за підтримку оборони України", та підкреслив важливість навчальної британської місії Orbital в Україні.

Зеленський: Ми зробили все для ПДЧ

Своєю чергою, як повідомляє пресслужба українського президента, Володимир Зеленський розповів Борису Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для України залишається високим. Український президент також акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великобританією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.

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Ще одним ключовим питанням розмови Зеленського та Джонсона стала євроатлантична інтеграція України, зокрема в контексті саміту НАТО. Володимир Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в Альянсі для України. "Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", - зазначив Зеленський.

Крім того, він порушив питання протидії реалізації проєкту "Північний потік-2", який є безпековим викликом для України, і наголосив, що його введення в дію є неприпустимим.

Як відомо, 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, у якому вперше візьме участь президент США Джо Байден.