Допомога палестинцям: ЄС відновлює заморожені виплати

Єврокомісія вирішила виплатити 82 мільйони євро Агентству ООН для допомоги палестинським біженцям. Раніше виплати припинили через звинувачення в підтримці ХАМАСу на адресу працівників агентства з боку Ізраїлю.

Протягом місяця Єврокомісія не виплачувала кошти Агентству ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA). Причина - закиди з боку з Ізраїлю на адресу 12 працівників агентства в тому, що вони співпрацювали з радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС. ЄС, так само як Німеччина і низка інших країн, визнає ХАМАС терористичною організацією. 7 жовтня 2023 року бойовики-ісламісти здійснили масований напад на Ізраїль, жертвами якого стали близько 1200 людей, ще 250 осіб ХАМАС викрав і взяв у заручники в Секторі Гази. У відповідь Ізраїль розпочав широку військову операцію в Газі, внаслідок якої, за різними даними, загинули понад 30 тисяч цивільних. ХАМАС не погоджується на капітуляцію та не відпускає викрадених заручників.

Колосальний масштаб руйнацій внаслідок бойових дій у Газі Фото: Mohammed Salem/REUTERS

Єврокомісія виплатить на допомогу палестинцям спершу 50 мільйонів євро

Цього тижня виплати Євросоюзу Агентству ООН для допомоги палестинським біженцям мають поновитися. Спершу очікується переказ 50 мільйонів євро, ще 32 мільйони мають виплатити двома траншами пізніше цього року. Після довгих переговорів організація погодилася на умови Єврокомісії для розмороження виплат. Чи мали підстави закиди у підтримці ХАМАСу на адресу представників агентства, мають з'ясувати у рамках внутрішнього розслідування ООН.

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Голова UNRWA Філіппе Лаззаріні запевнив в офіційному листуванні з Єврокомісією, що агентство не було причетне до терористичних злочинів ХАМАСу, а всі 13 тисяч працівників, які досі працювали в Секторі Гази, пройдуть спеціальну перевірку. Міжнародна група експертів має підготувати рекомендації для агентства з метою унеможливити потенційну кооперацію з ХАМАС.

Агентство UNRWA, зокрема, роздає палестинцям у Газі питну воду, якої конче бракує Фото: Abed Rahim Khatib/Anadolu/picture alliance

Під час зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС 12 лютого Лаззаріні розкритикував той факт, що Ізраїль не надав доказів залучення співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям до терористичних актів. Тоді міністри визнали, що без UNRWA неможливо забезпечити щонайменше базову екстрену підтримку населення Сектора Гази в цій ситуації. За даними речника ООН, там так само поки чекають на інформацію та документи від ізраїльських спецслужб.

ЄС збільшує гуманітарну допомогу для Сектора Гази

Крім того, Єврокомісія повідомила, що збільшує обсяги гуманітарної допомоги для Сектора Гази на 68 мільйонів євро. Ці кошти підуть на проєкти Міжнародних організацій Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Ці кошти будуть виділені додатково до 82 мільйонів євро, призначених на фінансування UNRWA цього року. Загальна сума гуманітарної допомоги палестинцям з боку ЄС, яка виділяється різним організаціям, має сягнути, таким чином, 275 мільйонів євро.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Фото: Christophe Licoppe/EU

Голова Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) обґрунтувала збільшення допомоги, зазначивши: "Ми підтримуємо палестинський народ у Секторі Гази чи деінде. Невинні палестинці не повинні розплачуватися за злочини терористичного угруповання ХАМАС. Вони перебувають у жахливих умовах, які загрожують їхньому життю, адже немає достатнього доступу до продовольства та задоволення базових потреб".

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Єврокомісія - третій за обсягом фінансування донор Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям. Ключове питання для організації в нинішній ситуації - як реагуватимуть два найбільших донори. США та Німеччина так само призупинили виплати у січні. Якщо виплати не відновляться, наприкінці місяця UNRWA матиме серйозні фінансові труднощі.

ЄС не має одностайної позиції щодо близькосхідного конфлікту

Оцінка ситуація в Секторі Гази з боку 27 країн-членів ЄС не є одностайною. Німеччина прагне, аби населення в Газі було забезпечене гуманітарною допомогою, але загалом утримується від критики Ізраїлю. У Берліні називають військову операцію в Газі виправданою та необхідною. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила минулого тижня про чергове збільшення обсягу гуманітарної допомоги. Так само як і ООН, вона вимагає "гуманітарного припинення вогню", аби покращити забезпечення населенням необхідним. За словами Бербок, тоді можна буде забезпечити звільнення заручників, а також уникнути нових смертей серед цивільного населення, написала вона в соцмережі X.

Акція в Ізраїлі з вимогою звільнити заручників Фото: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture alliance

Деякі інші члени ЄС, серед них Іспанія та Ірландія, критикують дії Ізраїлю та письмово звернулися до Єврокомісії з вимогою призупинити дію угоди про партнерство між ЄС та Ізраїлем. Речник Єврокомісії Ерік Мамер повідомив, що це питання зараз вивчається.

Єврокомісія не поширила однозначної реакції на інцидент із численними загиблими минулого тижня під час роздачі гуманітарної допомоги в Секторі Гази. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) висловилася за необхідність провести міжнародне розслідування. "Ми не можемо оцінити, що сталося. Ми нікого не звинувачуємо. Спершу ми маємо з'ясувати, що сталося", - сказав її речник. ХАМАС звинувачує ізраїльських військових у тому, що ті відкрили вогонь по натовпу людей. Ізраїль пояснює загибель людей масовою панікою під час розвантаження машин із допомогою або ж ймовірним плюндруванням вантажівок.