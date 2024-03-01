ЄС відновлює виплати допомоги палестинським біженцям

Європейська комісія відновлює виплати Агентству ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (UNRWA). Перший транш із запланованих на 2024 рік 50 мільйонів євро допомоги надійде уже наступного тижня, повідомляється на сайті ЄК у п'ятницю, 1 березня. Також ідеться про збільшення гуманітарнрї допомоги цивільному населенню Палестинських територій на 68 мільйонів євро.

"Європейська комісія сплатить 50 мільйонів євро для UNRWA та збільшить надзвичайну допомогу для палестинців на 68 мільйонів євро у 2024 році… Ця допомога буде імплементована через міжнародних партнерів, як-от Червоний Хрест та Червоний Півмісяць, та надійде на додаток до допомоги у 82 мільйони євро, яка має бути виділена для UNRWA у 2024 році, що збільшить загальний обсяг такої допомоги до 150 мільйонів євро", - ідеться у пресрелізі ЄК.

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Крім того, Єврокомісія додатково виділяє 125 мільйонів євро з призначенням для прямої гуманітарної підтримки палестинського населення у 2024 році, та перерахувала перші 16 мільйонів євро з цієї суми вже 1 березня.

У ЄК наголосили, що рішення продовжити фінансування UNRWA ухвалено з урахуванням оцінки ситуації, яка проводилася з 29 січня, після появи звинувачень на адресу кількох співробітників цього Агентства в участі у збройному нападі на Ізраїль 7 жовтня минулого року.

Як відомо, уряд Ізраїлю вимагає припинити діяльність UNRWA у Секторі Гази після виявлення участі співробітників цього Агентства ООН у терористичному нападі бойовиків ХАМАС на Ізраїль. США та ще понад десять держав оголосили про припинення фінансування UNRWA.