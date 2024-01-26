Дискусія про Taurus: як ЗМІ ФРН оцінили пропозицію Лондона

Великобританія пропонує відправити Україні крилаті ракети Storm Shadow в обмін на німецькі Taurus. Оглядачі провідних ЗМІ Німеччини вважають, що Берліну самому потрібно надати ракети Києву.

У довгій і безрезультатній дискусії з німецькими крилатими ракетами Taurus, які Німеччина, незважаючи на численні прохання Києва, як і досі, не наважується поставити Україні, уперше за довгий час намітився якийсь рух. Вихід із глухого кута запропонував уряд в Лондоні: Берлін експортує ракети Taurus до Великобританії, а та у відповідь поставить Києву крилаті ракети Storm Shadow.

Наразі незрозуміло, чи погодиться німецький уряд на угоду з британцями: відомство федерального канцлера поки що відмовляється коментувати цю інформацію. Але вже зараз можливість подібного кругового обміну викликала неприйняття німецьких ЗМІ.

Frankfurter Rundschau: Дебати про Taurus набули гротескних масштабів

Газета Frankfurter Rundschau вважає, що дебати про постачання крилатих ракет Taurus в Україну набувають "гротескних рис". "Хіба що дуже хитромудрі ще можуть зрозуміти, у чому полягає різниця між прямою допомогою (Києву. - Ред.) і можливістю кругового обміну, - пише Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf) у коментарі "Дискусія про Taurus: Олаф Шольц повинен покласти край театру". - Тоді вже краще б канцлер Шольц скорився наполяганням партнерів по коаліції - Зелених і ВДП, а також опозиційної партії ХДС - і відправив Taurus до Києва без будь-яких обхідних шляхів".

Восени минулого року голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) звинуватила канцлера ФРН Олафа Шольца (Оlaf Scholz) у тому, що він одноосібно блокує рішення про постачання Україні крилатих ракет Taurus. Нерішучість Шольца в цьому питанні пояснюється його побоюваннями, що за дальності польоту 500 кілометрів, якою володіють ракети Taurus, українські війська можуть використати їх для завдання ударів у глибині Російської Федерації. При цьому Україна неодноразово запевняла німецьких партнерів, що використовуватиме ці ракети тільки на своїй території.

"Попереднє "ні" канцлера не піддається поясненню, - вважає у зв'язку з цим коментатор Frankfurter Rundschau. - Адже Німеччина була і залишається одним із найважливіших постачальників зброї для України. І у влади на чолі з Володимиром Зеленським немає іншого вибору, окрім як не стріляти по російській території, як було обіцяно, не ризикуючи розлютити Берлін і поставити під загрозу подальшу допомогу".

Süddeutsche Zeitung: Спосіб уникнути відповідальності

"Незрозумілим" називає небажання Олафа Шольца надати ракети Taurus Україні й авторитетна німецька газета Süddeutsche Zeitung. "Немає сумнівів у тому, що будь-яка крилата ракета, яку може отримати Україна, допоможе їй. Однак Taurus випереджає британсько-французьку модель за дальністю, точністю і проникною здатністю", - констатує автор коментаря "Німеччина сама повинна поставити Taurus" Пауль-Антон Крюґер (Paul-Anton Krüger).

Далекобійні ракети Taurus у Південній Кореї Фото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

Круговий обмін ракетами з Великобританією він називає "способом (Берліна. - Ред.) уникнути відповідальності" і нагадує, що подібної стратегії федеральний уряд дотримувався у випадку з бронетранспортерами і бойовими танками для ЗСУ. "Україна отримувала підтримку, але спочатку не найкращу. Зрештою, як правило, це все-таки відбувалося - але часто занадто пізно", - зазначає автор коментаря в німецькій газеті. І закликає федерального канцлера "відповідати тій ролі лідера, яку він проголошує для Німеччини в підтримці України". "А це означає: надати (Україні. - Ред.) Taurus!" - закликає Süddeutsche Zeitung.

Stuttgarter Nachrichten: "Круговий обмін - добре, а постачання Taurus - краще"

Коментар у газеті Stuttgarter Nachrichten відрізняється від двох попередніх більшою стриманістю. Видання називає круговий обмін між Берліном і Лондоном "гарним рішенням": "Німеччина відправить Taurus до Великобританії, а Велиобританія надасть Україні додаткові крилаті ракети Storm Shadow - великої дальності та високої точності", - пише німецький журналіст Тобіас Петер (Tobias Peter) у матеріалі "Круговий обмін - добре, а постачання Taurus - краще".

Газета відмовляється від різкої критики уряду ФРН і федерального канцлера в питанні постачання Україні ракет Taurus, вважаючи, що "було б несправедливо звинувачувати Шольца в тому, що він легковажно відкинув постачання Taurus". Крім побоювань канцлера, пов'язаних із великою дальністю ракет Taurus, які "можуть із високою точністю вражати цілі на відстані до 500 кілометрів і, отже, проникати глибоко на територію Росії", автор коментаря нагадує ще про одне питання, яке стримувало федеральний уряд від постачань Києву Taurus: незрозуміло, яка технічна підтримка знадобиться українським військовим для використання ракет і в якому обсязі.

Водночас Тобіас Петер зазначає, що "дві речі безсумнівні: українці завжди виконували свої обіцянки щодо використання отриманої зброї. І практичні проблеми досі вирішувалися загалом краще, ніж передбачалося спочатку".

Наразі Україні необхідна вся військова допомога, яку вона може отримати, підкреслює коментатор Stuttgarter Nachrichten - особливо на з огляду на те, що після президентських виборів у США на початку наступного року Америка може повністю припинити підтримку Києва.

Німеччина справді підтримує Україну більше, ніж будь-яка інша країна, констатує Тобіас Петер. На цьому тлі, на його думку, "було б гарним сигналом для європейських партнерів, якби Шольц зробив над собою зусилля і схвалив надання Україні німецьких крилатих ракет. "Taurus удвічі потужніші, ніж британські Storm Shadow. Тому круговий обмін був би хорошим рішенням, але постачання Taurus - ще кращим", - підсумовує німецький журналіст.