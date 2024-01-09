Зелені у ФРН хочуть відповіді щодо поставок Києву Taurus

Партія Зелених з правлячої у Німеччині коаліції вимагає від уряду нарешті визначитись: постачатиме той крилаті ракети Taurus в Україну чи ні.

У ФРН партія "Союз 90/Зелені" вимагає ухвалення урядом рішення щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus якнайшвидше. Про це співголова партії Омід Нуріпур (Omid Nouripour) заявив у вівторок, 9 січня, у Берліні після закритого засідання правління політсили,

"Зараз, після місяців дискусій, зрозуміло, що Україна сподівається на скоре ухвалення рішення", - нагадав Нуріпур і зазначив, що, за його інформацією, уряд досі узгоджує це питання з державами-партнерами.

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Ракетні суперечки

Taurus - німецький аналог британських крилатих ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ. Вони скидаються винищувачами і самостійно знаходять свої цілі. Керована ракета може летіти під радарами на відстань до 500 кілометрів. Вона вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, як-от командних бункерів або складів боєприпасів.

Омід Нуріпур на з'їзді "зелених" в листопаді 2023 року Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Дискусія щодо постачань Taurus-ів Україні тривала у німецькій політиці майже весь 2023 рік. Київ офіційно запросив ракети в німецького уряду в травні, відтоді за їх постачання висловилося чимало як опозиційних депутатів, так і членів правлячої коаліції, а також іноземні партнери ФРН. Утім, німецький уряд досі не ухвалив остаточного рішення, однак і не відмовив Україні.

Глава комітету з питань оборони Німецького Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), представниця Вільної демократичної партії у правлячій коаліції, ще у вересні звинуватила канцлера Олафа Шольца (Оlaf Scholz) в одноосібному блокуванні рішення - главу німецького уряду буцімто зупиняють побоювання, що ракети будуть використані для атак по території Росії.

Нині Штрак-Ціммерман пов'язує поставки ракет з іншими збройними контрактами ФРН. "Будь-хто, хто експортує винищувачі до Саудівської Аравії, повинен також без зволікань поставити до України Taurus", - прокоментували вона нещодавні повідомлення про поновлення співпраці Німеччини із арабським королівством.

У жовтні більшість мешканців Німеччини - 55 відсотків - підтримували рішення канцлера не постачати Україні крилаті ракети великої дальності, натомість 26 відсотків вважали таку позицію помилковою.