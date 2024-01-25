Ракети Taurus для України: новий поворот історії без кінця

Берлін, як і раніше, не готовий надати Києву ракети Taurus. З компромісною пропозицією, пишуть ЗМІ, виступив Лондон - він передає Україні більше своїх ракет, а арсенали поповнить німецькими.

В історії з (не)постачанням Україні німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus вперше за кілька місяців, схоже, намітилося зрушення. За повідомленнями ЗМІ, Лондон запропонував Берліну такий варіант: Великобританія нарощує постачання Києву своїх крилатих ракет Storm Shadow, а Німеччина, своєю чергою, поповнює британські арсенали ракетами Taurus.

Кругові постачання на початку війни Росії проти України

У перші тижні та місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року варіант так званих кругових постачань зброї застосовувався досить широко. Країни колишнього Варшавського договору, які мали у своїх арсеналах ще радянську бойову техніку - танки, бронетранспортери, артилерію, літаки, - передавали її у розпорядження ЗСУ, а натомість отримували, зокрема від Німеччини, відповідні західні системи озброєнь.

Чехія передавала Україні такі БМП радянського зразка зі своїх арсеналів Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

На користь такого варіанту представники німецького уряду наводили аргумент, що, мовляв, і на озброєнні ЗСУ перебуває переважно ще радянська бойова техніка, працювати з нею звично, переучуватися не треба, тому така військова допомога Україні ефективніша, ніж постачання західних озброєнь, на опанування яких піде багато часу.

Був і інший аргумент, який радники канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) наводили радше у вузькому колі, на закритих брифінгах для журналістів. Прямі постачання німецької летальної зброї Києву, казали вони, загрожують ескалацією війни і втягуванням у неї самої Німеччини, оскільки Володимир Путін, мовляв, може розцінити удари по російських позиціях з німецьких гармат як участь ФРН у бойових діях.

Постачання німецьких озброєнь Києву

Згодом, проте, запаси радянських озброєнь у країн Східної Європи закінчилися, а перші пробні постачання Україні, наприклад, німецьких самохідних гаубиць PzH 2000, не викликали тієї реакції Кремля, якої так побоювалися у відомстві федерального канцлера. Військова допомога Німеччини Києву почала збільшуватися чи не що тижня.

І якщо спочатку уряд ФРН не афішував обсяги і структуру такої допомоги, то пізніше став публікувати і регулярно оновлювати докладні списки вже наданих Україні та запланованих для неї танків, БМП, систем ППО, зенітних самохідок, артилерії, боєприпасів, дронів, палива, електроніки, теплого одягу, біноклів… Останнє оновлення списку датовано 16 січня.

Самохідні гаубиці PzH 2000 були першою німецькою зброєю, яку передали Україні 2022 року Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Нині Німеччина посідає друге після США місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні. Але при цьому німецький уряд старанно уникає ситуації, в якій він міг би виглядати ініціатором ескалації військових дій в Україні. Офіційний представник канцлера ФРН постійно повторює три принципи, якими керується Берлін, надаючи військову допомогу Києву: Німеччина постачає стільки, скільки може, те, що потрібно Україні, і - головне - у тісному узгодженні та кооперації зі своїми західними партнерами, в першу чергу, зі США.

Цей третій принцип особливо наочно проілюструвала історія з постачанням Україні сучасних німецьких танків Leopard 2. Уряд ФРН доти зволікав передати їх ЗСУ, доки й інші західні країни не виявили готовність пожертвувати таким видом озброєнь, Франція - легкими колісними танками AMX-10 RC, Великобританія - Challenger 2, а США - танками M1A1 Abrams.

Чому Берлін не хоче ділитися з ЗСУ крилатими ракетами

Крилаті ракети великої дальності Taurus, про які Київ офіційно попросив Берлін ще у травні минулого року, - дещо інша історія. Ракети приблизно такого типу Україна вже отримує від Великобританії та Франції. Йдеться про спільну британсько-французьку розробку з використанням технології "стелс". Але ракети Storm Shadow (Scalp EG у французькому варіанті) можуть вражати цілі лише на відстані близько 250 кілометрів. Дальність дії Taurus - як мінімум удвічі більша.

Ракета SCALP (Storm Shadow) має дальність польоту 250 кілометрів (на фото - макет) Фото: Guillaume Souvant/AFP

А це означає, що суто теоретично українці могли б у відповідь на російські ракетні удари по об'єктах у Києві атакувати німецькими крилатими ракетами Москву, до якої від українських кордонів менше 500 кілометрів. Вважається, що саме з цієї причини, побоюючись втягування Німеччини у війну, ще в жовтні минулого року Олаф Шольц відмовився від постачання ракет Taurus Україні, чим викликав невдоволення не тільки у консервативної опозиції в Бундестазі, а й у лавах правлячих разом з його соціал-демократами Зелених та лібералів. Критикують канцлера за нерішучість також і союзники Німеччини.

Аргументи "за" та "проти" кругових постачань ракет

Минулого тижня (17 січня) більшістю голосів Бундестаг, щоправда, відкинув внесений консерваторами проєкт резолюції з вимогою передати Україні ракети Taurus. Тоді далася взнаки коаліційна дисципліна, яка, як правило, перешкоджає депутатам правлячих партій підтримувати ініціативи опозиції. Але, як пише газета Handelsblatt, тепер і фракції СДПН, Зелених та лібералів планують у лютому винести на обговорення Бундестагу власний проєкт резолюції з вимогою збільшити німецьку військову допомогу Україні та включити до неї Taurus.

У такій ситуації пропозиція Лондона видається для Олафа Шольца елегантним виходом із делікатної ситуації. Варіант кругових постачань, вважає провідна експертка берлінського Фонду "Наука і політика" (SWP) Клаудіа Майор (Claudia Major), "став би для німецького уряду можливістю вирватися з нескінченного кола дискусій про Taurus і, нарешті, припинити їх". А у Великобританії, своєю чергою, пише Handelsblatt, з'являться додаткові можливості постачати Україні не тільки ракети Storm Shadow, але й їхні більш далекобійні модифікації.

У відомстві федерального канцлера поки що відмовляються коментувати повідомлення про британську пропозицію, що надійшла ще кілька тижнів тому, але, за даними джерел Handelsblatt, варіант таких кругових постачань "перевіряється". До аргументів "проти" газета зараховує той факт, що така угода була б вкрай вигідною передусім Лондону, оскільки в обмін на британські не найефективніші ракети, що передаються Києву, він став би безкоштовно отримувати найсучаснішу зброю - крилаті ракети Taurus повітряного базування. А оскільки на озброєнні британських ВПС, так само як і у Люфтваффе, перебувають бойові літаки Eurofighter, то в цьому випадку навіть технічне переобладнання не знадобиться.

Реакція в політичному Берліні - переважно негативна

У політичному Берліні по-різному відреагували ідею кругових постачань ракет. Так, представник фракції правлячих соціал-демократів Андреас Шварц (Andreas Schwarz) оцінив пропозицію Лондона позитивно. "Якщо це піде на користь Україні, то це, звичайно, один з варіантів міжнародного співробітництва" у справі надання військової допомоги Києву, заявив він в інтерв'ю Handelsblatt.

Набагато категоричніше висловилася голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), яка також представляє одну з правлячих партій - ліберальну Вільну демократичну партію. "Україні потрібні ракети Taurus, причому негайно", - сказала вона. Жодного сенсу в кругових поставках Штрак-Ціммерманн не бачить, адже за такого варіанту "Бундесвер втратить ракети Taurus, а Україна їх все одно не отримає". Storm Shadow, за словами політикині, не є повноцінною заміною, "тому це непридатна пропозиція".

Різко критично оцінив варіант кругових постачань зовнішньополітичний експерт опозиційних консерваторів Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). Це було б не лише "ганебно" для Німеччини, вважає він, але також суперечило б провідній німецькій ролі в Європі та свідчило б про відсутність довіри до України. "Тому Німеччині слід, нарешті, розпочати прямі поставки, оскільки допомога Україні, у тому числі ракетами Taurus, слугує нашій власній безпеці, зменшує потік біженців та запобігає розширенню бойових дій", - переконаний Кізеветтер.