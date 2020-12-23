Держдепартамент США звинуватив ФСБ у отруєнні Навального - ЗМІ

Державний департамент США у середу, 23 грудня, звинуватив Федеральну службу безпеки (ФСБ) РФ в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок".

"США вважають, що співробітники Федеральної служби безпеки використовували нервово-паралітичну речовину "Новачок" для отруєння пана Навального. Немає правдоподібного пояснення отруєння Навального, окрім участі у ньому та відповідальності за нього російського уряду", - сказав представник Державного департаменту у відповідь на запит видання The Hill.

При цьому у Держдепі зазначили, що "звичайно, президент Володимир Путін і російський уряд хотіли б, щоб ми вважали інакше". "Росія запропонувала численні, часто суперечливі теорії змови. Давайте зрозуміємо - ці типи теорій змови є не чим іншим, як засобами для відвернення уваги від серйозних питань до російського уряду, на які він ще не відповів", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він наголосив, що у Держдепі "повністю впевнені" у висновках Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що токсичні речовини, виявлені в організмі Навального, пов'язані з групою "Новачок".

Читайте також: Берлін закинув Москві небажання розслідувати отруєння Навального

Телефонний дзвінок Навального ймовірному отруйнику з ФСБ

Нагадаємо, що 14 грудня журналісти Bellingcat і The Insider опублікували розслідування про групу співробітників ФСБ, ймовірно, причетних до отруєння опозиціонера. Сам Навальний 21 грудня оприлюднив запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим, військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, згаданим в розслідуванні. Кудрявцев під час майже годинної бесіди розповів подробиці замаху на політика. У ФСБ назвали натомість запис розмови провокацією і підробкою.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін, відповідаючи на питання про замах на життя Навального під час щорічної пресконференції, заявив, що "якби хотіли, довели б до кінця".

Читайте також: Отруєння Навального: що відомо з нового розслідування