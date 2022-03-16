Державні органи в Україні зможуть використовувати хмарні сервіси

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про хмарні послуги. Про це в середу, 16 березня, повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформацій України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.



Новий закон дозволить використовувати хмарні сервіси в державних органах. За словами Федорова, це має знизити корупційні ризики в закупівлях обладнання та суттєво зменшити витрати з бюджету. Також Федоров пише, що хмарні технології дадуть змогу зменшити навантаження на органи влади та місцевого самоврядування, відповідальні за експлуатацію державних інформаційних систем.

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Закон "Про хмарні послуги"

Верховна рада ухвалила закон "Про хмарні послуги" ще до початку російського військового вторгнення в Україну в середині лютого. Тоді за нього проголосували 297 народних депутатів.

Тепер в Україні на законодавчому рівні існують поняття "хмарні обчислення", "хмарні послуги", "надавач хмарних послуг", "користувач хмарних послуг", "хмарні ресурси", "центр обробки даних (ЦОД)".

Закон вносить зміни до законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про публічні закупівлі".

У пояснювальній записці до закону сказано, що він сприятиме активізації робот із запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у публічному секторі, що дозволить створити умови для ефективного використання державних ресурсів відповідно до стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні.

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