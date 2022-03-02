 Microsoft призупиняє продаж товарів і надання послуг у Росії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.03.2022

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Економіка

Microsoft призупиняє продаж товарів і надання послуг у Росії

Американська компанія Microsoft припиняє продажі товарів і надання послуг у Росії після її повномасштабного нападу на Україну. Крім того, свою діяльність у Росії також припиняє гастрогід Michelin.

Лого Microsoft на тлі прапора РФ

Лого Microsoft на тлі прапора РФ

Американська компанія Microsoft у п'ятницю, 4 березня, оголосила, що припиняє продажі товарів і надання послуг у Росії після вторгнення її військ в Україну. Про це повідомляється на сайті компанії.

"Як і вся решта світу, ми в жаху, гніві та засмученні у зв'язку з зображеннями та новинами, які надходять із війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії. Сьогодні ми оголошуємо, що призупинимо всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у Росії", - написав президент Microsoft Бред Сміт. Він додав, що найбільш ефективною сферою роботи для компанії наразі є захист кібербезпеки України, тож Microsoft  і далі активно працюватиме, щоб допомогти чиновникам із кібербезпеки в Україні захиститися від російських хакерських атак.

Крім того, компанія продовжує мобілізувати ресурси для допомоги людям в Україні. "Наші команди Microsoft Philanthropies і UN Affairs тісно співпрацюють з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) і кількома агентствами ООН, щоб допомогти біженцям, надаючи технологічну та фінансову підтримку ключовим неурядовим організаціям, і, якщо необхідно, ми захищаємо ці групи від кібератак, що тривають", - йдеться у повідомленні.

Michelin більше не співпрацює з РФ

Водночас найбільший гастрогід Michelin оголосив про припинення співпраці з російськими ресторанами. "З огляду на серйозність нинішньої кризи... ми вирішили не рекламувати Москву як напрямок", - йдеться в заяві групи Michelin.

Напередодні багато інших світових брендів заявили про вихід з російського ринку. Серед них Apple, Ford, Adidas, BMW, Boeing, Mercedes-Benz, Volkswagen.

О 5 ранку 24 лютого Росія нанесла кілька ударів по території України та розпочала повномасштабний наступ на країну з різних боків. Наразі бої тривають на декількох напрямках. ООН повідомляє про понад тисячу загиблих і поранених серед мирного населення. Захід засудив агресивні дії РФ. Було запроваджено низку санкцій проти російських банківських установ, військово-промислового комплексу, політиків та еліт.

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