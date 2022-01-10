ДБР скерувало справу Гео Лероса до суду

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) скерували до суду обвинувальний акт проти народного депутата України Гео Лероса за підозрою в хуліганстві та невиконанні рішення суду. Про це у понеділок, 10 січня, повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначимо, що у пресрелізі не вказане ім'я депутата, однак з інформації випливає, що йдеться про Лероса.

Жест Зеленському та "плівки Єрмака"

Обвинувачення висунули за двома епізодами. Перший стосується публічних образливих висловлювань на адресу вищих посадових осіб держави. Йдеться про те, як 4 листопада 2021 року в залі засідань Верховної Ради Лерос показав середнього пальця президенту України Володимиру Зеленському.

За другим епізодом нардепу інкримінують невиконання рішення суду від 11 серпня 2021 року, яким Лероса зобов'язали спростувати поширену раніше "недостовірну інформацію, що порочить честь, гідність та ділову репутацію". Йдеться про допис у Facebook від березня 2020 року, в якому депутат звинуватив керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та його брата Дениса у нібито "торгівлі державними посадами". На кількох опублікованих ним у соцмережі коротких відео чоловік, схожий на Дениса Єрмака, обговорює призначення людей на різні державні посади. На початку осені 2021 року Київський апеляційний суд зобов'язав Лероса вибачитись перед Єрмаком.

Загроза ув'язнення

За цими двома епізодами Леросу загрожує штраф розміром від 8500 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років.

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Колишнього радника міністерства інформаційної політики та куратора київських муралів Лероса обрали до Верховної Ради за списками пропрезидентської партії "Слуга народу". Однак менше ніж за пів року він звинуватив Офіс президента в корупції, а самого Зеленського - в переслідуванні громадських активістів. Глава держави у відповідь називав депутата "аферистом". Восени 2020 року Лероса виключили зі "Слуги народу".