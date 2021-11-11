Нецензурний жест: правоохоронці вручили Гео Леросу підозру в хуліганстві

В Україні правоохоронці вручили підозру народному депутату Гео Леросу за демонстрацію непристойного жесту в стінах парламенту. Інформацію про це, оприлюднену Леросом у Facebook у четвер, 11 листопада, підтвердили у Державному бюро розслідувань (ДБР) агенції "Інтерфакс-Україна". "За матеріалами ДБР прокурор повідомив Леросу про підозру за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство)", - цитує агенція представника ДБР.

Як повідомлялося, 4 листопада під час перебування глави держави в залі засідань парламенту слово попросив позафракційний Лерос. На початку свого виступу народний депутат назвав президента України "зрадником", після чого Леросу вимкнули мікрофон. У відповідь Лерос показав непристойний жест.

За це регламентний комітет Верховної Ради України рекомендував відсторонити Лероса від участі у п'яти пленарних засіданнях.

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Колишній радник міністерства інформполітики та куратор столичних муралів Лерос обрався у 2019 році до Верховної Ради за списками пропрезидентської "Слуги народу", однак менше ніж за півроку перейшов до звинувачень Офісу президента в корупції, а самого Зеленського - в переслідуванні громадських активістів. Глава держави у відповідь називав депутата "аферистом". Минулої осені Лероса виключили з фракції "Слуги народу".