Данілов пригрозив РФ розширенням географії ударів

ЗСУ збільшуватимуть інтенсивність застосування і радіус дії українських дронів для ударів по військових об'єктах РФ, запевнив секретар РНБО України Олексій Данілов.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов оголосив розширення масштабів і географії ударів Збройних сил України (ЗСУ) по російських військових об'єктах. Про це секретар РНБО повідомив у суботу, 5 серпня, в дописі на платформі X, раніше відомій як Twitter.

У мікроблозі Данілов зазначив, що "з кожним новим бойовим завданням українські бойові БпЛА та морські дрони стають дедалі точнішими, оператори - досвідченішими, бойове злагодження - ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики".

"Серпень став особливо вдалим для українських мисливців. Далі - розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі - це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння. Український ВПК, без сумніву, стане одним з основних світових гравців, техніка якого пройшла унікальне бойове випробування", - переконаний Данілов.

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Нагадаємо, останнім часом значно почастішали удари українськими дронами різних типів по різноманітних об'єктах військового призначення на території РФ, а також нафтобазах, НПЗ та інших об'єктах, котрі можуть розглядатися як легітимні військові цілі. Кількох атак із застосуванням дронів повітряного базування зазнала й столиця РФ Москві.

Не менше клопоту росіянам завдало й регулярне застосування Силами оборони України начинених вибухівкою безекіпажних керованих човнів проти російського військово-морського флоту, транспортних вузлів і морських інфраструктурних об'єктів. Унаслідок успішного застосування таких надводних дронів було пошкоджено, зокрема, Керченський міст і великий десантний корабель (ВДК) "Оленегорский горняк" в порту Новоросійська, а також танкер поблизу Керчі.