В Керченській протоці морські дрони пошкодили танкер РФ

Морські дрони атакували російський танкер SIG, що стояв на якірній стоянці біля Керченської протоки. Він отримав пробоїну і не може переміщуватися самостійно.

В ніч на суботу, 5 серпня, в Керченській протоці був пошкоджений російський танкер SIG після атаки морськими дронами, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на російський Морський рятувально-координаційний центр.

У результаті атаки судно отримало пробоїну, екіпаж не зазнав суттєвих пошкоджень. За даними низки Telegram-каналів, у кількох людей зафіксовані дрібні порізи від розбитого скла.

Вони повідомляють, що танкер перебував на якірній стоянці на відстані 32 миль від Керченської протоки. Атака дрона спричинила детонацію, яку побачили з півострова.

Крім того, в соцмережах оприлюднено запис, як стверджується, переговорів моряків судна. Екіпаж каже, що машинне відділення затоплене, судно на плаву, але саме переміщатися не може.

Як пише "Укрінформ", SIG - комерційний танкер, який ходить під прапором Росії. Раніше він доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що був включений США в санкційні списки.

Паніка довкола Керченського мосту

Офіційні особи Росії поки не прокоментували цю інформацію, хоч уночі дехто з російських пропагнадистів та чиновників розповсюджували суперечливі дані щодо атаки на Керченський міст. Також інформацію про вибухи в соцмережах поширювали мешканці різних населених пунктів окупованого РФ Криму.

Зокрема, представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі спочатку заявив про "масовану атаку" безпілотних літальних апаратів і морських дронів на Керченський міст, яку "успішно" відбивають, " і "потужний вибух і пожежу" біля мосту.

Згодом він написав, що йшлося саме про атаку на танкер SIG і також опублікував фото і запис розмов, ймовірно, з цього судна.

Також низка ЗМІ повідомила, що на Керченському мості вимикали освітлення і перекривали рух транспорту.

Нагадаємо, напередодні морські дрони підбили великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" в порту Новоросійська. За даними ЗМІ, це була спецоперація Служби безпеки України.

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