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Голова СБУ: "Бавовна" на кораблях - ефективний крок проти РФ

Степан Смишляєв
8 хв. тому

Атаки на кораблі РФ в територіальних водах України є "логічним і ефективним кроком", заявив Василь Малюк. За його словами, єдина можливість для росіян припинити "бавовну" - покинути територію України.

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Великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" відбуксовують після атаки морських дронів
Голова СБУ Василь Малюк назвав "логічним і ефективним кроком" атаки на кораблі РФ в територіальних водах УкраїниФото: REUTERS

Спецоперації проти російського флоту проводяться у територіальних водах України і є "повністю законними", заявив у суботу, 5 серпня, голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога", - йдеться у його коментарі, оприлюдненому на сторінці СБУ у Facebook.

Малюк додав: якщо росіяни хочуть, щоб атаки припинилися, єдина можливість для них - покинути територіальні води України та територію країни загалом. "І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні", - наголосив керівник СБУ.

Водночас він прямо не підтвердив, але й не спростував причетність спецслужби до атак морських дронів на великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк" в порту російського міста Новоросійська 4 серпня і на російський танкер SIG в Керченській протоці 5 серпня.

Про те, що спецоперації організувала саме українська спецслужба разом із Військово-морськими силами ЗСУ, повідомляла низка ЗМІ. За їхніми даними, в обох випадках використовувалася морські дрони, на яких було по 450 кілограмів вибухівки.

Напередодні президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Малюком подякував йому за "повернення війни назад" у Росію.

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