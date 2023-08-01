БпЛА знову атакували Москву: пошкоджено бізнес-центр

За словами мера столиці РФ Сергія Собяніна, завдано шкоди фасаду на рівні 21 поверху вежі в районі "Москва-Сіті" та "порушено засклення" площею 150 метрів квадратних. Інформація про постраждалих - відсутня.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Безпілотник знову пошкодив фасад вежі в районі "Москва-Сіті". Інцидент стався в ніч на вівторок, 1 серпня, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

Читайте також: Зеленський: Поступово війна повертається на територію РФ

За словами російського посадовця, завдано шкоди фасаду на рівні 21 поверху в тій самій вежі в районі "Москва-Сіті", що і в ніч на 30 липня, водночас "порушено засклення" площею 150 метрів квадратних. Інформації про постраждалих немає, екстрені служби працюють на місці події, додав Собянін.

Водночас кілька безпілотників "під час спроби прольоту в Москву" були "збиті засобами ППО", запевнив мер Москви.

Реакція міноборони РФ

Тим часом у міноборони РФ стверджують, що безпілотник у районі "Москва-Сіті" було "придушено засобами радіоелектронної боротьби", тож він втратив керування і зазнав аварії.

Два БПЛА "знищено в повітрі засобами ППО" над територією Одинцовського і Нарофомінського районів Московської області, запевняють у оборонному відомстві РФ. Там назвали подію "атакою київського режиму". Українська влада поки що не відреагувала на інцидент.

Уламки безпілотника в районі "Москва-Сіті" направлять на вибухо-технічну експертизу, повідомили російському пропагандистському агентству "ТАСС" в екстрених службах.

ЗМІ: "Внуково" на деякий час закривали на приймання і виліт рейсів

За даними агентства, міжнародний аеропорт "Внуково" на деякий час закривали на прийом і виліт рейсів, літаки перенаправляли в інші аеропорти. Згодом роботу повітряної гавані було відновлено в повному обсязі.

На 21 поверсі вежі "IQ-Кварталу" в районі "Москва-Сіті", який атакував дрон, розташоване міністерство економічного розвитку РФ, написав канал ASTRA.

Раніше, 24 липня, дрони пошкодили будівлю поруч із міністерством оборони РФ, а також 28 липня безпілотник був збитий над Новою Москвою.