 COVID-19: ВООЗ зафіксувала рекордну кількість випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

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Новини

COVID-19: ВООЗ зафіксувала рекордну кількість випадків за добу

Упродовж двох діб у ВООЗ фіксують рекордні показники кількості виявлених нових випадків коронавірусу. З початку пандемії зареєстровано майже 54 мільйони випадків інфікування.

Тести на наявність коронавірусу

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксували рекордне щоденне число нових випадків захворювання COVID-19. Згідно з оприлюдненими в неділю, 15 листопада, даними, напередодні повідомлялося про 660 905 випадки коронавірусу, що становить новий рекорд. Дотеперішнє найвище число було зафіксовано днем раніше - 13 листопада - й становило 645 410 випадків. Попередній рекорд ВООЗ фіксувала 7 листопада, коли було 614 013 випадків, передає інформагенція AFP.

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Як наголосили в ВООЗ, простежується чітка тенденція, що найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують по п'ятницях, суботах і неділях, а також по вівторках і середах. Загалом з початку пандемії аналітиками ВООЗ було зафіксовано 53,7 мільйона підтверджених випадків захворювання у світі, водночас понад 1,3 мільйона людей, в яких було діагностовано COVID-19, померли.

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13 листопада генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус застеріг, що доведеться подолати "довгий шлях", щоб взяти вірус під контроль в усьому світі. Він також висловив упевненість у тому, що подальше поширення вірусу можна стримати навіть без прориву в розробці необхідної вакцини. "Світ не може сподіватися лише на одне і нехтувати багатьма іншими інструментами, які ефективні для того, щоб взяти цей вірус під контроль", - сказав він.

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Вакцина від коронавірусу: що потрібно знати про щеплення з Німеччини і США (11.11.2020)

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