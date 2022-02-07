COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України скоротило з 10 до 5 днів термін обов'язкової самоізоляції при захворюванні на COVID-19. Про це повідомила у понеділок, 7 лютого, пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.

"Через п'ять днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основна умова - відсутність симптомів. У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково", - йдеться у повідомленні.

Самоізоляцію можна завершити раніше ніж через п'ять днів, зазначає МОЗ. Для цього потрібно отримати негативний результат ПЛР-тестування.

Раніше обов'язкова самоізоляція тривала 10 днів, нагадують у пресслужбі. "Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Пом'якшення карантину - після вакцинації 70 відсотків населення

Однак пом'якшення карантинних заходів в Україні найближчим часом не очікують. Як повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус", про це можна говорити лише після вакцинації 70 відсотків дорослого населення. В планах МОЗ вакцинувати таку кількість українців до кінця 2022 року.

Нині ж в Україні, за його словами, вакциновано 40 відсотків дорослого населення, з яких особи віком понад 60 років вакциновані на 30-40 відсотків, а у віковій групі понад 70 років показники ще менші - 20-25 відсотків.

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Коронавірус в Україні

Упродовж 6 лютого в Україні COVID-19 зафіксували у понад 23,3 тисяч людей. Показник зменшився порівняно з днем раніше, коли виявили 27 851 новий випадок зараження. Нині абсолютний рекордний показник інфікувань COVID-19 в Україні зафіксовано 4 лютого - 43,8 тисячі.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксовано в місті Київ, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Харківській областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло понад 4,3 мільйона людей, з них померли - більше ніж 101 тисяча.