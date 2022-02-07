 COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов′язкової самоізоляції для тих, хто перехворів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: В Україні вдвічі зменшили термін обов'язкової самоізоляції для тих, хто перехворів

Термін обов'язкової самоізоляції для хворих на COVID-19 скоротили до п'яти днів, повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Карантин можна завершити раніше за наявності негативного ПЛР-тесту.

Повідомлення про необхідність самоізоляції

Повідомлення про необхідність самоізоляції

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України скоротило з 10 до 5 днів термін обов'язкової самоізоляції при захворюванні на COVID-19. Про це повідомила у понеділок,  7 лютого, пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.

"Через п'ять днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основна умова - відсутність симптомів. У такому випадку робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов'язково", - йдеться у повідомленні.

Самоізоляцію можна завершити раніше ніж через п'ять днів, зазначає МОЗ. Для цього потрібно отримати негативний результат ПЛР-тестування.

Раніше обов'язкова самоізоляція тривала 10 днів, нагадують у пресслужбі. "Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Пом'якшення карантину - після вакцинації 70 відсотків населення

Однак пом'якшення карантинних заходів в Україні найближчим часом не очікують. Як повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Фокус", про це можна говорити лише після вакцинації 70 відсотків дорослого населення. В планах МОЗ вакцинувати таку кількість українців до кінця 2022 року.

Нині ж в Україні, за його словами, вакциновано 40 відсотків дорослого населення, з яких особи віком понад 60 років вакциновані на 30-40 відсотків, а у віковій групі понад 70 років показники ще менші - 20-25 відсотків.

Читайте також: Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW

Коронавірус в Україні

Упродовж 6 лютого в Україні COVID-19 зафіксували у понад 23,3 тисяч людей. Показник зменшився порівняно з днем раніше, коли виявили 27 851 новий випадок зараження. Нині абсолютний рекордний показник інфікувань COVID-19 в Україні зафіксовано 4 лютого - 43,8 тисячі.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксовано в місті Київ, Львівській, Одеській, Хмельницькій та Харківській областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло понад 4,3 мільйона людей, з них померли - більше ніж 101 тисяча.

Дивитись відео 05:49

Фактчек: Чому так багато випадків інфікування у вакцинованих від COVID-19? (21.12.2021)

Реклама

Докладно

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) робить дічинці щеплення від коронавірусу

Які побічні ефекти мають щеплення від COVID-19? Фактчек DW

Cоцмережі сповнені чуток про тяжкі наслідки щеплень. Але цифри вказують на зовсім інше. DW - з аналізом наявних даних.  

Deutschland Männliche Küken

У Франції заборонили знищення курчат-самців

Виробникам яєць у Франції до 2023 року треба запровадити технологію для визначення статі ембріона яйця.  