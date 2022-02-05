COVID-19 в Україні: понад 42 тисячі нових випадків

В Україні кількість нових виявлених випадків інфікування коронавірусом за добу зменшилась на одну тисячу, але продовжує бути в пікових значеннях за весь час епідемії. Упродовж 4 лютого COVID-19 зафіксували у понад 42,5 тисяч осіб. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) у суботу, 5 лютого.

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Серед хворих - 4,2 тисячі дітей та 920 медиків. Найбільше випадків зараження - в Одеській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій областях, у місті Київ, Рівненській та Дніпропетровській областях. Новий абсолютний рекордний показник інфікувань COVID-19 в Україні - 43,8 тисячі - зареєстрували днем раніше.

За останню добу з підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19 госпіталізували 3,9 тисяч людей, 185 людей померли внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області.

Понад 100 тисяч смертей

За весь час пандемії в Україні коронавірусом хворіли понад 4,2 мільйона осіб, одужали - 3,7 мільйона, померли - майже 101 тисяча.

Тим часом вакцинувались проти коронавірусу понад 15,4 мільйона українців, серед них повністю імунізовані (отримали дві дози вакцини) - понад 14,7 мільйона осіб. Бустерною дозою щепили понад 444 тисячі осіб.

Наразі в країні поширений омікрон-варіант короновірусу. Раніше Ігор Кузін, головний санітарний лікар країни зазначав, що цей варіант коронавірусу передається набагато швидше, ніж домінантний досі в Україні дельта-варіант, хоч і призводить до більш легкого перебігу хвороби.

19 січня український уряд скоротив термін дії "зелених" COVID-сертифікатів з одного року до дев'яти місяців. З 1 лютого усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажувати новий сертифікат вакцинації через застосунок "Дія". Термін дії такого документа складатиме 270 днів.