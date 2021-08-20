COVID-19: Куба розпочала вакцинацію дітей віком від двох років

Кубинські медики розпочали вакцинацію від коронавірусу дітей віком від двох до одинадцяти років. Перші щеплення для дітей цієї вікової групи було проведено в понеділок, 6 вересня, розробленою на Кубі вакциною Soberana 02 в одному з дитсадків у центральній частині острівної країни. Про це повідомили як місцеві органи, так і державна фармацевтична компанія BioCubaFarma.

Наприкінці минулого тижня державний Центр контролю лікарських засобів і медичних виробів видав екстрений дозвіл на застосування вакцини Soberana 02 для дітей віком від двох років, уточнює інформагенція dpa.

Кубинські науковці мають значний успішний досвід у розробці вакцин. У липні на Кубі дозволили для застосування першу місцеву вакцину від коронавірусу Abdala. Вона стала першим таким препаратом, розробленим у Латинській Америці. Згодом схожі дозволи отримали вакцини Soberana 02 і Soberana Plus. Однак результати дослідження кубинських вакцин від коронавірусу поки не отримали незалежного підтвердження.

Влада планує відкриття кордонів

Тим часом кубинський уряд оприлюднив плани відкрити кордони в листопаді цього року. Згідно з опублікованим 6 вересня документом міністерства туризму країни, кордони планується відкривати поетапно з 15 листопада. Так само з листопада планується певне послаблення протиепідемічних норм для тих, хто в'їздить до Куби. Чиновники сподіваються, що до листопада близько 90 відсотків населення країни буде вакциновано від коронавірусу.

За час дії карантину кубинська економіка, для котрої доходи від туризму становлять вагому складову, зазнала значних втрат.

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Нині попри активну кампанію вакцинації на Кубі щодня фіксують від восьми до дев'яти тисяч нових випадків захворювання коронавірусом. Таким чином Куба демонструє один з найвищих показників захворюваності серед латиноамериканських країн, уточнює інформагенція epd.

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