На Кубі дозволять приватний бізнес у більшості галузей економіки

Влада Куби підтримала реформу, яка відкриє економіку країни для приватного бізнесу на тлі напруженої економічної ситуації. Про це повідомили державні ЗМІ в суботу, 6 лютого.

За словами міністерки праці і соціального забезпечення Марти Елени Фейто Кабрери, перелік видів діяльності, дозволених для приватного сектора, розширять з 127 до 2000 видів. При цьому доступ бізнесу до 124 видів діяльності буде часткого або повністю обмеженим. Подробиць міністерка не навела. Оглядачі зауважують, що обмеження стосуватимуться стратегічно важливих сфер, таких як ЗМІ, охорона здоров'я та оборона, пише інформагенція AFP.

Наразі більше 600 тисяч жителів Куби працюють у приватному секторі, що відповідає 13 відсоткам усього працездатного населення. Більшість з них працює у сферах транспорту, гастрономії та туризму. Всього ж в острівній державі проживає 11,2 мільйона людей.

Економіка Куби в 2020 році впала на 11 відсотків через санкції США і вплив пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, у січні на Кубі почалася масштабна грошова реформа, її мета - усунути систему з паралельним обігом двох офіційних валют і прив'язати кубинський песо до єдиного курсу.

Куба з 1994 року мала в обігу дві офіційні валюти - кубинський песо і кубинський конвертований песо (CUC), який з моменту запровадження був призначений, зокрема, для заміни долара США на території країни.

Американська валюта була вилучена на тлі санкцій з боку США. Конвертованим песо могли розплачуватися, зокрема, іноземні туристи, які приїжджали в країну.