США оголосили про нові санкції проти Куби

Адміністрація США запровадила санкції проти кубинської поліції, а також її керівника та його заступника. Про це в п'ятницю, 30 липня, повідомило міністерство фінансів США.

У повідомленні йдеться, що поліція придушувала мирні протести на Кубі. Міністерство фінансів пообіцяло, що запровадить штрафні заходи проти кожної особи, яка підтримує "серйозні порушення прав людини кубинським режимом", цитує інформагенція dpa.

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Минулого тижня американський уряд уже піддав санкціям одного з кубинських міністрів, а також підрозділ міністерства внутрішніх справ Куби, який вважають відповідальним за придушення протестів.

Нагадаємо, 11 липня на вулиці кубинських міст вийшли тисячі людей, протестуючи проти економічних проблем і відсутності свобод. Однією з причин протестів стала нестача лікарських засобів і продовольства. Економічні труднощі Куби пов'язані як із санкціями США, так і з пандемією коронавірусної інфекції, що вдарила по туризму - одній з головних статей доходу економіки країни. Влада Куби звинувачує Сполучені Штати в спробі спровокувати протести.

Протести на Кубі: "Геть диктатуру!" Кубинці вимагають змін У багатьох містах Куби відбулися масові протести проти соціалістичного уряду, який в умовах однопартійної системи, править країною. За повідомленнями ЗМІ, учасники акцій скандують "Геть диктатуру!" та "Ми хочемо свободи".

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