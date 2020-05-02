 Білорусь не скасовуватиме парад до Дня перемоги через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2020

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Білорусь не скасовуватиме парад до Дня перемоги через коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не скасовувати парад на 9 травня, незважаючи на збільшення у країні кількості підтверджених випадків COVID-19 і рекомендації ВООЗ.

Президент Александр Лукашенко під час параду на день незалежності Білорусі 3 липня 2018 року

Президент Александр Лукашенко під час параду на день незалежності Білорусі 3 липня 2018 року

Попри епідемію COVID-19, парад на 9 травня на честь 75-річчя Дня перемоги не можна скасувати, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це він заявив у неділю, 3 травня, повідомляє державна інформаційна агенція країни БелТА.

"Мушу сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звісно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ", - сказав Лукашенко. Він додав, що учасники війни також вмирали від вірусів та інших хвороб, але не відчували цього і не думали про це, вмираючи заради нащадків.

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Олександр Лукашенко закликає не примушувати до участі

Президент Білорусі також звернув увагу на те, що така відмова може викликати у людей враження, що Білорусія злякалася. "І подумайте, що скажуть люди. Може, не одразу, через день, через два після цього - скажуть, що злякалися", - заявив Лукашенко.

Водночас він закликав організаторів не примушувати людей до участі в урочистостях. "Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я - ми це зрозуміємо. Достатньо сьогодні охочих - тисячі і тисячі людей бажають, щоб цей захід відбувся", - заявив він.

Майже 100 жертв коронавірусу у Білорусі

Згідно з даними білоруського міністерства охорони здоров'я, станом на 3 травня у країні від COVID-19 померли 99 осіб. Лише за останню добу кількість жертв коронавірусу у Білорусі збільшилась на дві людини.

Також станом на цей день в країні зафіксовано 16705 випадків інфікування SARS-CoV-2, а лише за минулу добу кількість нових заражень коронавірусом збільшилася на 877 осіб.

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ВООЗ радить скасувати масові заходи

Раніше в інтерв'ю білоруському виданню TUT.BY директор бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Білорусі Батир Бердикличев зазначив, що темпи зростання нових заражень SARS-CoV-2 у країні є одними з найвищих у Європі. Він пояснив це відсутністю адекватних заходів соціального дистанціювання у Білорусі.

Раніше, за підсумками візиту до країни, представники ВООЗ оприлюднили низку рекомендацій для Мінська. Серед цих порад - заборона масових заходів і переведення навчальних закладів на дистанційне навчання.

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