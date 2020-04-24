У Білорусі за добу виявлено понад 900 нових випадків COVID-19

За минулу добу у Білорусі зафіксовано 911 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, а загальна кількість хворих на COVID-19 у країні сягнула 15828 осіб. Про це свідчать дані, опубліковані білоруським міністерством охорони здоров'я у суботу, 2 травня.

При цьому загальна кількість жертв COVID-19 станом на 2 травня становить 97 осіб. Четверо з них померли за останню добу, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід". У МОЗ Білорусі зазначають, що жертви хвороби були "з низкою хронічних захворювань".

Також відомство інформує про 3117 пацієнтів, що одужали від коронавірусу. Загалом на SARS-CoV-2 в Білорусі, за даними МОЗ, протестовано більше 195 тисяч осіб.

ВООЗ вказує на високі темпи поширення вірусу

Напередодні глава бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Білорусі Батир Бердикличев заявив, що темп зростання нових випадків коронавірусу у країні є одним з найвищих у європейському регіоні ВООЗ. Про це він сказав у інтерв'ю білоруському виданню TUT.BY.

Бердикличев пояснив це відсутністю адекватних заходів соціального дистанціювання у країні. За його словами, при збереженні поточної ситуації найвірогідніше буде спостерігатися подальше зростання нових випадків.

ЗМІ не пишуть про рекомендації ВООЗ

З 7 квітня у Мінську діє низка обмежень проти епідемії коронавірусу, зокрема заборона виходити на роботу із застудою, скасування відряджень та закриття читальних залів бібліотек.

Епідемія COVID-19 не заважає владі Білорусі організовувати "суботники"

Однак державні білоруські медіа не повідомляють про ті рекомендації, які ВООЗ оприлюднила за підсумками візиту її представників до країни. Серед цих порад - заборона масових заходів і переведення навчальних закладів на дистанційне навчання.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко ще в середині квітня стверджував, що коронавірус - це "психоз", а від COVID-19 в країні не померла жодна людина. На той момент вже було відомо, що в Білорусі SARS-CoV-2 інфікувалися понад 300 медпрацівників.

Втім, ще 8 квітня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Мінськ звернувся до ЄС проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків кризи коронавірусу.