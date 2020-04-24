У Білорусі за добу виявлено понад 900 нових випадків COVID-19

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Білорусі збільшилась на 911 за останню добу. У ВООЗ наголошують, що країна є лідером за темпами поширення COVID-19 у Європі.
За минулу добу у Білорусі зафіксовано 911 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, а загальна кількість хворих на COVID-19 у країні сягнула 15828 осіб. Про це свідчать дані, опубліковані білоруським міністерством охорони здоров'я у суботу, 2 травня.
При цьому загальна кількість жертв COVID-19 станом на 2 травня становить 97 осіб. Четверо з них померли за останню добу, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Захід". У МОЗ Білорусі зазначають, що жертви хвороби були "з низкою хронічних захворювань".
Також відомство інформує про 3117 пацієнтів, що одужали від коронавірусу. Загалом на SARS-CoV-2 в Білорусі, за даними МОЗ, протестовано більше 195 тисяч осіб.
ВООЗ вказує на високі темпи поширення вірусу
Напередодні глава бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Білорусі Батир Бердикличев заявив, що темп зростання нових випадків коронавірусу у країні є одним з найвищих у європейському регіоні ВООЗ. Про це він сказав у інтерв'ю білоруському виданню TUT.BY.
Бердикличев пояснив це відсутністю адекватних заходів соціального дистанціювання у країні. За його словами, при збереженні поточної ситуації найвірогідніше буде спостерігатися подальше зростання нових випадків.
ЗМІ не пишуть про рекомендації ВООЗ
З 7 квітня у Мінську діє низка обмежень проти епідемії коронавірусу, зокрема заборона виходити на роботу із застудою, скасування відряджень та закриття читальних залів бібліотек.
Однак державні білоруські медіа не повідомляють про ті рекомендації, які ВООЗ оприлюднила за підсумками візиту її представників до країни. Серед цих порад - заборона масових заходів і переведення навчальних закладів на дистанційне навчання.
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко ще в середині квітня стверджував, що коронавірус - це "психоз", а від COVID-19 в країні не померла жодна людина. На той момент вже було відомо, що в Білорусі SARS-CoV-2 інфікувалися понад 300 медпрацівників.
Втім, ще 8 квітня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Мінськ звернувся до ЄС проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків кризи коронавірусу.