 У Білорусі коронавірусом заразилися понад 300 медиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Білорусі коронавірусом заразилися понад 300 медиків

Найбільше хворих на коронавірус медпрацівників зафіксовано у Вітебську та Мінську, визнали в МОЗ Білорусі. Тим часом ВООЗ радить владі цієї країни готуватися до найгірших сценаріїв щодо поширення коронавірусу.

Коронавірус у Білорусі

Міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік повідомив про виявлення кількох сотень інфікованих коронавірусом медичних працівників. Про це Каранків сказав у суботу, 11 квітня, під час пресконференції в Мінську.

Читайте також: Мінськ здався перед коронавірусом і запровадив широкі обмеження

"На сьогоднішній момент лабораторно підтверджено 301 випадок зараження медичних працівників", - сказав Каранік, цитує агенція новин "Інтерфакс". За словами білоруського міністра, найбільше хворих на коронавірус медиків у Вітебську та Мінську. Менше заражалися медпрацівники там, де клініки були перепрофільовані заздалегідь, зазначив урядовець.

"Щодо кожного випадку ми проводимо епідрозслідування", - запевнив міністр. Каранік також повідомив, натепер більша частина хворих медпрацівників почувається добре, а ті, які мають клінічні прояви - отримують лікування.

Можливі найгірші сценарії

Тим часом експертна місія ВООЗ радить Білорусі готуватися до найгірших сценаріїв розвитку ситуації з поширенням коронавірусу. "Нині саме час готуватися до найгірших сценаріїв. Активувати екстрені плани для того, щоб установи охорони здоров'я були готові", - сказав керівник експертної місії ВООЗ Патрік О'Коннор в Мінську.

Читайте також: Білорусь просить ЄС про допомогу через коронавірус - Боррель

Він наголосив, що зараз настав час зміцнювати взаємодію уряду з суспільством, оскільки ситуація з COVID-19 вимагає консолідації всіх зусиль.

"Це забіг на довгу дистанцію, а не спринт. Нам потрібно бути готовими до того, щоб і далі підтримувати заходи протягом 12-18 місяців", - додав представник ВООЗ, слова якого наводить "Інтерфакс".

"Всі заходи, які вживаються в Білорусі впливають на Європу і на весь світ", - застеріг О'Коннор. "Ми входимо в нову фазу поширення вірусу в Білорусі. Республіка вступає в тяжкі часи щодо динаміки зростання", - наголосив керівник місії.

Він також підтвердив рекомендації припинити масові заходи в Білорусії, коментуючи доцільність проведення 9 травня в Мінську військового параду.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз називав реакцію світу на пандемію коронавірусу перебільшеною. Однак уже 8 квітня влада Білорусі запровадила широкі обмеження з метою зупинити подальше поширення коронавірусу. Також Лукашенко запросив до Білорусі місію ВООЗ.

Дивитись відео 01:12

Репетиція параду в Мінську. Коронавірус? Ні, не чули (08.04.2020)

DW.COM

Лукашенко заявив, що Росія "палахтить" від коронавірусу, та образився на закриття кордону

За словами Олександра Лукашенка, у Білорусі порівняно спокійно, а Росія вся палахтить. Він звернув увагу на те, що в Білорусі й Росії немає делімітованого кордону. (16.03.2020)  

Також за темою

Brüssel | Pressekonferenz zur EU-Afrika-Strategie mit Josep Borrell

Білорусь просить ЄС про допомогу через коронавірус - Боррель 08.04.2020

У ЄС надати фінансову допомогу погодилися, однак розмір цієї допомоги поки не визначений. На запрошення Лукашенка до Білорусі прибула делегація ВООЗ.

Erster Corona Fall in Belarus

Мінськ здався перед коронавірусом і запровадив широкі обмеження 08.04.2020

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що не бачить, як літає коронавірус, і називав ситуацію з його поширенням психозом.

Репетиція параду в Мінську. Коронавірус? Ні, не чули (08.04.2020) 08.04.2020

Попри епідемію COVID-19 у Мінську готуються до параду 9 травня. Це цілком в дусі президента Лукашенка, який радить лікуватися від коронавірусу роботою, горілкою та лазнею.

Реклама

Докладно

Вантажний літак Мрія

Протидія COVID-19: "Мрія" й "Руслани" завалені замовленнями

Транспортні літаки Ан-225 "Мрія" і Ан-124 "Руслан" не встигають впоратися з замовленнями через пандемію коронавірусу.  

Безробіття в США

У США зареєстровано ще 6,6 мільйона нових безробітних

За останні три тижні через епідемію COVID-19 у Сполучених Штатах роботу втратили майже 17 мільйонів людей.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  