У Білорусі коронавірусом заразилися понад 300 медиків

Найбільше хворих на коронавірус медпрацівників зафіксовано у Вітебську та Мінську, визнали в МОЗ Білорусі. Тим часом ВООЗ радить владі цієї країни готуватися до найгірших сценаріїв щодо поширення коронавірусу.
Міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік повідомив про виявлення кількох сотень інфікованих коронавірусом медичних працівників. Про це Каранків сказав у суботу, 11 квітня, під час пресконференції в Мінську.
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"На сьогоднішній момент лабораторно підтверджено 301 випадок зараження медичних працівників", - сказав Каранік, цитує агенція новин "Інтерфакс". За словами білоруського міністра, найбільше хворих на коронавірус медиків у Вітебську та Мінську. Менше заражалися медпрацівники там, де клініки були перепрофільовані заздалегідь, зазначив урядовець.
"Щодо кожного випадку ми проводимо епідрозслідування", - запевнив міністр. Каранік також повідомив, натепер більша частина хворих медпрацівників почувається добре, а ті, які мають клінічні прояви - отримують лікування.
Можливі найгірші сценарії
Тим часом експертна місія ВООЗ радить Білорусі готуватися до найгірших сценаріїв розвитку ситуації з поширенням коронавірусу. "Нині саме час готуватися до найгірших сценаріїв. Активувати екстрені плани для того, щоб установи охорони здоров'я були готові", - сказав керівник експертної місії ВООЗ Патрік О'Коннор в Мінську.
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Він наголосив, що зараз настав час зміцнювати взаємодію уряду з суспільством, оскільки ситуація з COVID-19 вимагає консолідації всіх зусиль.
"Це забіг на довгу дистанцію, а не спринт. Нам потрібно бути готовими до того, щоб і далі підтримувати заходи протягом 12-18 місяців", - додав представник ВООЗ, слова якого наводить "Інтерфакс".
"Всі заходи, які вживаються в Білорусі впливають на Європу і на весь світ", - застеріг О'Коннор. "Ми входимо в нову фазу поширення вірусу в Білорусі. Республіка вступає в тяжкі часи щодо динаміки зростання", - наголосив керівник місії.
Він також підтвердив рекомендації припинити масові заходи в Білорусії, коментуючи доцільність проведення 9 травня в Мінську військового параду.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз називав реакцію світу на пандемію коронавірусу перебільшеною. Однак уже 8 квітня влада Білорусі запровадила широкі обмеження з метою зупинити подальше поширення коронавірусу. Також Лукашенко запросив до Білорусі місію ВООЗ.