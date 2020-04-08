У Білорусі коронавірусом заразилися понад 300 медиків

Міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік повідомив про виявлення кількох сотень інфікованих коронавірусом медичних працівників. Про це Каранків сказав у суботу, 11 квітня, під час пресконференції в Мінську.

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"На сьогоднішній момент лабораторно підтверджено 301 випадок зараження медичних працівників", - сказав Каранік, цитує агенція новин "Інтерфакс". За словами білоруського міністра, найбільше хворих на коронавірус медиків у Вітебську та Мінську. Менше заражалися медпрацівники там, де клініки були перепрофільовані заздалегідь, зазначив урядовець.

"Щодо кожного випадку ми проводимо епідрозслідування", - запевнив міністр. Каранік також повідомив, натепер більша частина хворих медпрацівників почувається добре, а ті, які мають клінічні прояви - отримують лікування.

Можливі найгірші сценарії

Тим часом експертна місія ВООЗ радить Білорусі готуватися до найгірших сценаріїв розвитку ситуації з поширенням коронавірусу. "Нині саме час готуватися до найгірших сценаріїв. Активувати екстрені плани для того, щоб установи охорони здоров'я були готові", - сказав керівник експертної місії ВООЗ Патрік О'Коннор в Мінську.

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Він наголосив, що зараз настав час зміцнювати взаємодію уряду з суспільством, оскільки ситуація з COVID-19 вимагає консолідації всіх зусиль.

"Це забіг на довгу дистанцію, а не спринт. Нам потрібно бути готовими до того, щоб і далі підтримувати заходи протягом 12-18 місяців", - додав представник ВООЗ, слова якого наводить "Інтерфакс".

"Всі заходи, які вживаються в Білорусі впливають на Європу і на весь світ", - застеріг О'Коннор. "Ми входимо в нову фазу поширення вірусу в Білорусі. Республіка вступає в тяжкі часи щодо динаміки зростання", - наголосив керівник місії.

Він також підтвердив рекомендації припинити масові заходи в Білорусії, коментуючи доцільність проведення 9 травня в Мінську військового параду.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко не раз називав реакцію світу на пандемію коронавірусу перебільшеною. Однак уже 8 квітня влада Білорусі запровадила широкі обмеження з метою зупинити подальше поширення коронавірусу. Також Лукашенко запросив до Білорусі місію ВООЗ.