Чому Євросоюз не блокує нові газові угоди Угорщини з Росією

Будапешт укладає нові газові домовленості із Москвою. У ЄС не радіють такому повороту подій, але карати Угорщину не поспішають. А за оцінками експертів, це навіть не так погано для Європи. Аналіз DW.

Війна, розв'язана Росією в Україні, триває вже більше року, Євросоюз прагне позбутися енергетичної залежності від РФ та позбавити Москву коштів на продовження вторгнення. На цьому тлі міністр закордонних справ Угорщини їде до російської столиці, куди давно вже не ступала нога державних політиків ЄС, щоб забезпечити своїй країні додаткові обсяги газу - про всяк випадок. Як на це дивляться у Брюсселі?

Керівництво ЄС розраховувало, що всі країни прийдуть до припинення договорів з Росією, а не до їхнього розширення чи продовження, визнали у Єврокомісії. Особливо з огляду на винятки та поблажки, зроблені для країн, "для яких диверсифікація енергоносіїв проблематичніша, ніж для інших, у тому числі - з географічних та інфраструктурних причин". Йдеться про Угорщину, яка паралельно з російським трубопровідним газом разом із Чехією та Словаччиною продовжує імпортувати російську сиру нафту нафтопроводом "Дружба" - при тому, що для решти країн ЄС діє ембарго.

Нафтопровід "Дружба" Фото: Attila Volgyi/Xinhua/IMAGO

Понад те, всі країни Євросоюзу ще в 2022 році офіційно домовилися, що необхідно якнайшвидше добитися незалежності від російських енергоносіїв. Ця домовленість була закріплена на папері у Версалі. Тобто в ЄС існує спільне розуміння того, що Росія є "ненадійним партнером, який використовує енергію як знаряддя шантажу, у тому числі щодо Євросоюзу, а доходи від енергоносіїв використовує для продовження військового вторгнення в Україну", сказав DW офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.

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Підхід Будапешта - "сумна новина для ЄС"

В цьому сенсі кроки Угорщини викликають занепокоєння щодо рівня єдності в ЄС, кажуть експерти. З позиції Євросоюзу важливо, щоб усі країни об'єдналися, коли справа доходить до санкцій проти Росії та реальних спроб позбавити Путіна прибутків від енергоносіїв. "Однак у 2022 році відразу стало зрозуміло, що це неможливо, тому що такі країни, як Угорщина, вирішили віддати перевагу своїм національним економічним інтересам", - говорить DW експерт з енергетики аналітичного центру Bruegel Сімоне Тальяп'єтра. З ним погоджується і його колега з Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Шимон Кардаш. "Той факт, що в ЄС є країни, які інакше дивляться на те, як нам поводитися з Росією, більш як через рік з початку повномасштабного вторгнення, - це вкрай сумна новина", - вважає він.

Шимон Кардаш Фото: European Council on Foregn Relations

Але подиву ці дії в експертів не викликають, оскільки вони чітко вписуються в політику Будапешта, який традиційно робив ставку на довгострокові енергетичні контракти з Москвою - як до початку повномасштабної війни, так і на піку енергетичної кризи влітку 2022 року. В Угорщині, в принципі, дуже плідна співпраця з Москвою - і в нафтовій сфері, і в атомній. Так, "Росатом", як і раніше, бере участь у проєкті будівництва АЕС "Пакш-2", незважаючи на вторгнення Росії в Україну.

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Чим на це відповість Брюссель?

ЄС продовжить підтримувати Угорщину у здобутті більшої незалежності від постачання енергоресурсів з Росії, заявили у відповідь на запит DW до Єврокомісії. Наприклад, значні кошти будуть доступні країні в межах плану Євросоюзу щодо переходу на відновлювані джерела енергії та підвищення енергоефективності. Комісія тісно співпрацює з Угорщиною, щоб переконатися, що Будапешт вживає необхідних заходів для підтримки енергетичного переходу. Крім того, Угорщина вже отримала доступ до СПГ та газу з Австрії, Румунії, Хорватії та Словаччини та може його імпортувати, зазначили у Брюсселі.

Сімоне Тальяп'єтра Фото: privat

Чим викликаний такий м'який підхід? Експерти вважають, що Євросоюз може дозволити собі таку "білу ворону". "Лінія Угорщини нітрохи не нашкодила діям ЄС з диверсифікації енергоносіїв, враховуючи її невелику частку в загальному обсязі імпорту газу до Європи, - каже Сімоне Тальяп'єтра. - Прикладу Угорщини ніхто в Євросоюзі не слідуватиме. Ми бачимо заклики, що частішають, у тому числі і з боку Єврокомісії, добровільно скоротити імпорт СПГ із Росії, і це справді може статися найближчими місяцями". Загалом, за його оцінкою, ЄС робить успішні кроки щодо відмови від російського викопного палива та забезпечення своєї енергетичної безпеки, а дії Угорщини не вплинуть на загальну картину.

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ЄС упевнено йде до незалежності від російських енергоносіїв

Ембарго на російський газ Євросоюз не запроваджував. Країнам ЄС вдалося замістити значні обсяги російського газу: до 24 лютого 2022 року РФ постачала понад 40 відсотків газу на ринок ЄС, тоді як нині її частка знизилася приблизно до 10 відсотків. При цьому повне та одночасне звільнення від російського газу створило б додаткові проблеми, принаймні для деяких країн ЄС, які досі його імпортують, зазначає Кардаш. Він посилається на Міжнародне енергетичне агентство, яке загалом позитивно оцінює заходи ЄС щодо диверсифікації, але звертає увагу на деякі ризики, з якими може зіткнутися Євросоюз: наприклад, проблему нестачі газу напередодні наступного опалювального сезону.

Отже, можливо, м'який підхід Брюсселя можна пояснити тим, що він дивиться на ситуацію ширше, - вважає Кардаш. "Політично дії Угорщини важко виправдати, але, з іншого боку, коли йдеться про стабільність поставок до ЄС загалом, наявність додаткових обсягів газу з Росії для деяких країн Євросоюзу дає іншим державам-членам доступ до альтернативних джерел, наприклад, вивільняючи для них обсяги СПГ", - каже політолог Європейської ради з міжнародної політики, наголошуючи, що для наступного зимового сезону ці обсяги мають значення, адже проблему газу поки що остаточно не вирішено.

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Нові домовленості демонструють слабкість Росії?

А тим часом у Росії залишається надлишок газу, з яким вона не знає, що робити, нагадує Тальяп'єтра. "І якщо вони в змозі постачати більше газу до Угорщини, це також говорить про політичну неможливість зробити щось ще й показує слабкість Росії, - вважає він. - Росія більше не має можливості маніпулювати європейським енергетичним ринком, тому що використання енергії як зброї повністю провалилося”. Експерт не виключає, що тепер саме Угорщина користується ситуацією для отримання дешевших джерел енергії.

Житловий будинок у Слов'янську Донецької області після російського ракетного удару, квітень 2023 Фото: Roman Chop/AP Photo/picture alliance

Тим часом, Київ заявив, що нові угоди Угорщини з Росією подовжують війну в Україні, і закликав Брюссель їх заблокувати. "Потрібно бути абсолютно сліпим, щоб не бачити, які злочини ви спонсоруєте. Купуючи більше газу у росіян, ви даєте їм більше можливостей для ескалації війни", - сказав в інтерв'ю Politico політичний економічний радник президента України Олег Устенко.

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Чи суттєві доходи до бюджету РФ з Угорщини?

Звісно, українці мають рацію: кожен долар чи рубль, який іде до бюджету Росії за нафту чи газ, підживлює її військову машину, погоджується Шимон Кардаш. "Звичайно, це соромно. Але я б не став переоцінювати реальний вплив грошей, що надходять з Угорщини", - говорить він, посилаючись на порівняльну незначність обсягів цих поставок і цін на газ, що істотно знизилися.

За контрактом Росія постачає Угорщині 4,5 млрд кубометрів, у 2022 році Угорщина отримала 0,7 млрд кубометрів понад контракту. Але загалом за останні 12 місяців імпорт російського газу Євросоюзом значно скоротився. У 2022 році РФ поставила близько 60 млрд. кубометрів трубопровідного газу, при тому, що історичний середній показник - близько 150 млрд. кубометрів на рік. Брюссель прогнозує, що 2023 року країни Євросоюзу придбають в Москви 20 млрд. кубометрів російського газу.

Крім того, Кардаш нагадує, що газ як стаття експорту завжди був менш важливим для Росії, ніж нафта. Адже до масштабних санкцій на її експорт припадало 80 відсотків доходів російської нафтогазової галузі, тоді як на газ - 20 відсотків. Експерти наголошують, що санкції ЄС працюють: за офіційними даними, доходи від нафтогазового сектора РФ у першому кварталі впали на 46 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2022 року. І якщо ціни на нафту залишаться на такому ж рівні, то цього року Росія відчує на собі дію всіх штрафних заходів.