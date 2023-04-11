Сіярто приїхав у Москву говорити про енергетику

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто говорить в Москві про постачання газу "Турецьким потоком" і нафти - нафтопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у вівторок, 11 квітня, прибув до Москви, де обговорив із віцепрем'єр-міністром РФ Олександром Новаком постачання газу газопроводом "Турецький потік" і нафти - нафтопроводом "Дружба".

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За словами Сіярто, за прогнозами, прийдешня зима стане серйознішим випробуванням для Європи, ніж минула, яка виявилася дуже теплою.

"Міжнародне енергетичне агентство чітко попередило, що через різке зростання попиту на енергію у зв'язку з перезапуском китайської економіки та вкрай повільні темпи розвитку європейської енергетичної інфраструктури справжні складнощі з'являться наступної зими", - заявив він і додав, що "безпека енергопостачання Угорщини вимагає безперебійного транспортування газу, нафти і ядерного палива".

"Для виконання цих трьох умов угорсько-російська енергетична співпраця має бути безперебійною. Справа не в політичному смаку", - написав Сіярто у Facebook.

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Угорський міністр також провів переговори з керівником "Росатома" Олексієм Ліхачовим.

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