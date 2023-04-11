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Петер Сіярто
Петер СіяртоФото: Danil Shamkin/NurPhoto/picture alliance
ПолітикаУгорщина

Сіярто у Москві: Будапешт і далі ставить на газ з РФ

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Незважаючи на війну, яку Росія веде проти України, Угорщина куплятиме у Москви газ.

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Угорщина матиме можливість використовувати у разі потреби більше російського природного газу на додаток до чинного довгострокового контракту перед наступною зимою, наводять західні агенції у вівторок, 11 квітня, слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто за підсумками зустрічей у Москві.

За словами глави угорського МЗС, додаткові поставки до Угорщини здійснюватимуться в основному газопроводом "Турецький потік".

"Газпром" зберігає за собою можливість, що у разі, якщо нам буде потрібно, ми можемо придбати більше газу - понад обсяги, передбачені довгостроковою угодою", - цитує Сіярто Bloomberg за підсумками зустрічі з віцепрем'єром РФ Олександром Новаком та главою "Росатому" Олексієм Ліхачовим у Москві.

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У "Газпромі" наголосили: "Газпром" розгляне можливість постачання надконтрактних обсягів природного газу до Угорщини у 2023 році та застосування відстрочки платежу за цими постачаннями".

Сіярто зазначив, що транзит російської нафти продовжує здійснюватися через Україну нафтопроводом "Дружба", і угорський нафтопереробний завод MOL сплачуватиме транзитні збори безпосередньо українському трубопровідному оператору.

Угорщина і Росія також оновили угоду з модернізації АЕС "Пакш", зокрема і деталі фінансування, пише Bloomberg.

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Нагадаємо, Угорщина є членом ЄС. Вона отримує від 80 до 85 відсотків свого газу з Росії і, за словами Сіярто, також 80 відсотків сирої нафти, що імпортується з Росії. Тоді як інші країни ЄС намагаються замінити російський газ, Угорщина отримуватиме 4,5 мільярда кубометрів газу на рік з Росії за угодою, укладеною у 2021 році на 15 років.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголошує на особливих відносинах з Росією навіть після війни, яку РФ розпочала проти України. Так, кілька днів тому уряд у Будапешті оголосив, що ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом проти президента Росії Володимира Путіна, буде проігнорований - Путіна не заарештують, якщо він приїде до Угорщини.

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

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