У ЄС обговорюють припинення імпорту російського CПГ

Міністри енергетики країн ЄС у принципі погодились запровадити нові правила, щоб обмежити імпорт російського CПГ, не вдаючись до санкцій. Тепер обговорення цього заходу триватиме у Європарламенті та Раді ЄС.

Країни Європейського Союзу працюють над обмеженням постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Росії. Про це на пресконференції в Брюсселі у вівторок, 28 березня, повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, міністри енергетики країн Євросоюзу на Раді ЄС у Брюсселі обговорили пропозицію щодо нових правил газового ринку, яка дозволила би тимчасово заборонити брати участь в ньому російським і білоруським експортерам СПГ.

Пропозиція включає можливість для країн ЄС тимчасово обмежувати користування інфраструктурою для транспортування газу, в тому числі СПГ. "Ці заходи можуть використовувати і західні країни-члени, які минулого року отримали більше СПГ, ніж у попередні роки. І вони можуть вжити цих заходів на національному рівні, попри потенційний новий набір санкцій, спрямованих, наприклад, проти СПГ. І вони можуть це зробити, якщо цього вимагатиме національна безпека", - так єврокомісарка відповіла на запитання DW.

За її словами, країни схвалили загальний підхід і тепер Європарламент та Рада ЄС можуть розпочати обговорення. Як тільки їх успішно завершать, країни-члени Євросоюзу зможуть почати застосовувати новий регламент.

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Зростання імпорту СПГ із Росії

На відміну від трубопровідного газу, імпорт СПГ із Росії до Євросоюзу після початку повномасштабної війни РФ проти України збільшився. Агентство Reuters із посиланням на документ ЄС пише, що постачання російського СПГ до Євросоюзу зросло у 2022 році до 22 мільярдів кубометрів порівняно з 16 мільярдами в 2021 році.

У разі схвалення нової пропозиції країни зможуть обмежити імпорт СПГ із Росії без ухвалення санкцій на рівні ЄС, які важче запровадити, оскільки вони вимагають одностайного схвалення всіх 27 членів Євросоюзу.

У документі, на який посилається Reuters, уточнюється, що країни зможуть тимчасово запровадити обмеження для російських компаній, якщо це не порушить внутрішні потоки газу в ЄС і не загрожуватиме його енергетичній безпеці.

Раніше Сімсон закликала компанії в ЄС не підписувати нові контракти на постачання російського СПГ після закінчення строку чинності нинішніх договорів. Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера звернулася з таким же проханням до імпортерів та операторів СПГ у своїй країні. Однак такі заклики не є обов'язковими до виконання, оскільки ЄС не запроваджував ембарго щодо російського зрідженого газу.

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