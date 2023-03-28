У ЄС обговорюють припинення імпорту російського CПГ
Ксенія Польська Брюссель
18 хв. тому
Міністри енергетики країн ЄС у принципі погодились запровадити нові правила, щоб обмежити імпорт російського CПГ, не вдаючись до санкцій. Тепер обговорення цього заходу триватиме у Європарламенті та Раді ЄС.
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Країни Європейського Союзу працюють над обмеженням постачання скрапленого природного газу (СПГ) з Росії. Про це на пресконференції в Брюсселі у вівторок, 28 березня, повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.
За її словами, міністри енергетики країн Євросоюзу на Раді ЄС у Брюсселі обговорили пропозицію щодо нових правил газового ринку, яка дозволила би тимчасово заборонити брати участь в ньому російським і білоруським експортерам СПГ.
Пропозиція включає можливість для країн ЄС тимчасово обмежувати користування інфраструктурою для транспортування газу, в тому числі СПГ. "Ці заходи можуть використовувати і західні країни-члени, які минулого року отримали більше СПГ, ніж у попередні роки. І вони можуть вжити цих заходів на національному рівні, попри потенційний новий набір санкцій, спрямованих, наприклад, проти СПГ. І вони можуть це зробити, якщо цього вимагатиме національна безпека", - так єврокомісарка відповіла на запитання DW.
За її словами, країни схвалили загальний підхід і тепер Європарламент та Рада ЄС можуть розпочати обговорення. Як тільки їх успішно завершать, країни-члени Євросоюзу зможуть почати застосовувати новий регламент.
У разі схвалення нової пропозиції країни зможуть обмежити імпорт СПГ із Росії без ухвалення санкцій на рівні ЄС, які важче запровадити, оскільки вони вимагають одностайного схвалення всіх 27 членів Євросоюзу.
У документі, на який посилається Reuters, уточнюється, що країни зможуть тимчасово запровадити обмеження для російських компаній, якщо це не порушить внутрішні потоки газу в ЄС і не загрожуватиме його енергетичній безпеці.
Раніше Сімсон закликала компанії в ЄС не підписувати нові контракти на постачання російського СПГ після закінчення строку чинності нинішніх договорів. Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера звернулася з таким же проханням до імпортерів та операторів СПГ у своїй країні. Однак такі заклики не є обов'язковими до виконання, оскільки ЄС не запроваджував ембарго щодо російського зрідженого газу.