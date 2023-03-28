  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Труби терміналу для прийому СПГ у Німеччині
Труби терміналу для прийому СПГ у НімеччиніФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
ПолітикаЄвропа

У ЄС обговорюють припинення імпорту російського CПГ

Ксенія Польська Брюссель
18 хв. тому

Міністри енергетики країн ЄС у принципі погодились запровадити нові правила, щоб обмежити імпорт російського CПГ, не вдаючись до санкцій. Тепер обговорення цього заходу триватиме у Європарламенті та Раді ЄС.

https://p.dw.com/p/4PPAh

Країни Європейського Союзу працюють над обмеженням постачання скрапленого природного  газу (СПГ) з Росії. Про це на пресконференції в Брюсселі у вівторок, 28 березня, повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон.

За її словами, міністри енергетики країн Євросоюзу на Раді ЄС у Брюсселі обговорили пропозицію щодо нових правил газового ринку, яка дозволила би тимчасово заборонити брати участь в ньому російським і білоруським експортерам СПГ.

Пропозиція включає можливість для країн ЄС тимчасово обмежувати користування інфраструктурою для транспортування газу, в тому числі СПГ. "Ці заходи можуть використовувати і західні країни-члени, які минулого року отримали більше СПГ, ніж у попередні роки. І вони можуть вжити цих заходів на національному рівні, попри потенційний новий набір санкцій, спрямованих, наприклад, проти СПГ. І вони можуть це зробити, якщо цього вимагатиме національна безпека", - так єврокомісарка відповіла на запитання DW.

За її словами, країни схвалили загальний підхід і тепер Європарламент та Рада ЄС можуть розпочати обговорення. Як тільки їх успішно завершать, країни-члени Євросоюзу зможуть почати застосовувати новий регламент.

Читайте також: Міністри ЄС та України обговорили санкції проти російського атома

Зростання імпорту СПГ із Росії

На відміну від трубопровідного газу, імпорт СПГ із Росії до Євросоюзу після початку повномасштабної війни РФ проти України збільшився. Агентство Reuters із посиланням на документ ЄС пише, що постачання російського СПГ до Євросоюзу зросло у 2022 році до 22 мільярдів кубометрів порівняно з 16 мільярдами в 2021 році.

У разі схвалення нової пропозиції країни зможуть обмежити імпорт СПГ із Росії без ухвалення санкцій на рівні ЄС, які важче запровадити, оскільки вони вимагають одностайного схвалення всіх 27 членів Євросоюзу.

У документі, на який посилається Reuters, уточнюється, що країни зможуть тимчасово запровадити обмеження для російських компаній, якщо це не порушить внутрішні потоки газу в ЄС і не загрожуватиме його енергетичній безпеці.

Раніше Сімсон закликала компанії в ЄС не підписувати нові контракти на постачання російського СПГ після закінчення строку чинності нинішніх договорів. Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера звернулася з таким же проханням до імпортерів та операторів СПГ у своїй країні. Однак такі заклики не є обов'язковими до виконання, оскільки ЄС не запроваджував ембарго щодо російського зрідженого газу.

Читайте також: Великобританія повністю припинила імпорт скрапленого газу з Росії

Як армія Норвегії захищає газогони - "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Лого МОК на тлі прапорів РФ і Білорусі

МОК рекомендує повернути атлетів з РФ у міжнародні змагання

Спорт2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Юна дівчина біля стіни

Чому вирок за сексуальне насильство спричинив резонанс

Чому вирок за сексуальне насильство спричинив резонанс

Суспільство4 год. тому
Демонстранти блокують вхід до Лувру, протестуючи проти пенсійної реформи

"Пенсійні протести" у Франції: про що йдеться?

"Пенсійні протести" у Франції: про що йдеться?

Економіка6 год. тому
Deutschland Bundesweiter Streik im Verkehr hat begonnen | Verkehr Frankfurt

Зареєструвати українське авто у Німеччині: дорого і довго

Зареєструвати українське авто у Німеччині: дорого і довго

Економіка8 год. тому
external

Як пенсіонерка поблизу фронту на Донеччині висаджує… кавуни

Як пенсіонерка поблизу фронту на Донеччині висаджує… кавуни

Суспільство12 год. тому01:58 хв.
Після обстрілу Краматорська, листопад 2022

AI: Атаки РФ позбавили мільйони українців базових прав

AI: Атаки РФ позбавили мільйони українців базових прав

Права людини12 год. тому
Автозавод Renault у Москві (архів)

Чому деякі західні гіганти ідуть з РФ тільки зараз?

Чому деякі західні гіганти ідуть з РФ тільки зараз?

Економіка13 год. тому
На головну сторінку