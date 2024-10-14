Чоловіка зі зброєю затримали поруч з місцем мітингу Трампа

Перед виступом кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа в Каліфорнії поліція затримала озброєного чоловіка, який намагався в'їхати на територію мітингу автомобілем із "саморобними" номерами.

Помічники шерифа округу Ріверсайд у Каліфорнії заарештували ввечері в суботу, 12 жовтня, озброєного чоловіка поряд із передвиборним мітингом кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

У поліції те, що сталося, назвали "імовірним замахом, якому завадили", повідомили каліфорнійські ЗМІ в неділю, 13 жовтня, коли затриманого звільнили під заставу.

Автомобіль 49-річного мешканця сусіднього з Каліфорнією штату Невада, названого поліцією Вемом Міллером, зупинили неподалік місця проведення мітингу. Під час обшуку в нього знайшли дробовик і пістолет, повідомило видання Los Angeles Times . За даними поліції, у затриманого вилучили заряджену зброю та закладений патронами магазин підвищеної місткості.

Підозрюваний - зареєстрований республіканець

За інформацією окружного шерифа, під час затримання Міллер пред'явив фальшиві VIP-запрошення на зустріч із Трампом та посвідчення преси. Крім того, під час обшуку автомобіля виявили кілька паспортів та посвідчень водія на різні імена. Автомобіль також був незареєстрованим, а номерний знак - "саморобним". Шериф уточнив, що підозрюваний - зареєстрований республіканець, який брав участь у виборах до нижньої палати законодавчої палати штату Невада в 2022 році, а також член правої антиурядової групи.

Міллера тимчасово ув'язнили за правопорушення, пов'язані зі зброєю, але незабаром звільнили під заставу, сказав шериф і висловив думку, що поліція запобігла третьому замаху на життя Трампа. Розслідування триває.

Секретна служба: Трампу нічого не загрожувало

У штабі Трампа на час публікації інцидент не коментували. Міллера арештували до того, як кандидат від республіканців прибув на місце проведення мітингу. Секретна служба, яка відповідає за охорону Трампа, наголосила, що експрезидентові нічого не загрожувало.

Після звільнення підозрюваного кілька журналістів поспілкувалися з ним. Міллер відкинув звинувачення в змові з метою вбивства, назвавши їх "нісенітницею". Як розповів таблоїду Daily Mail його знайомий, Міллер навпаки є великим шанувальником Трампа.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 5 листопада. За час виборчої кампанії сталося два замахи на Трампа.

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