У НАТО погодили 40 млрд євро допомоги Україні в 2025 - ЗМІ

Офіційно рішення виділити €40 мільярдів на зброю для ЗСУ закріплять на саміті НАТО, пише Reuters. Допомогу погодили лише на рік - Столтенберг не переконав союзників взяти багаторічні зобов'язання, зауважує dpa.

Держави-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) погодили виділення 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні в наступному році, повідомляє в середу, 3 липня, міжнародне агентство Reuters із посиланням на джерела.

Офіційно це зобов'язання мають підписати на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня.

Водночас агенція dpa вказує, що допомогу змогли погодити лише на 2025 рік, а отже генсек НАТО Єнс "Столтенберг не зміг переконати союзників взяти на себе багаторічні фінансові зобов'язання щодо підтримки України".

Також, за даними dpa, не вдалося досягти згоди щодо розподілу фінансових витрат між країнами на цю підтримку України.

Столтенберг домагається гарантування допомоги ЗСУ

У квітні Столтенберг запропонував заснувати п'ятирічний пакет допомоги Збройним силам України (ЗСУ) в розмірі 100 мільярдів євро, але ця ідея не знайшла підтримки.

У травні він запропонував гарантувати Україні щорічну військову допомогу щонайменше на 40 мільярдів євро на рік - ця сума приблизно відповідає обсягу щорічної допомоги, яку партнери надали Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.