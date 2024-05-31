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Генсек НАТО закликав гарантувати Україні 40 млрд євро на рік

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
31 травня 2024 р.

Важливо показати Путіну, що він не зможе перемогти у війні проти України, заявив Єнс Столтенберг. Він сподівається, що країни НАТО вироблять спільну позицію до саміту Альянсу в липні.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
СтолтенбергФото: Peter David Josek/AFP/Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Північноатлантичного альянсу гарантувати Україні щорічну допомогу не менше ніж у 40 мільярдів євро.

"Йдеться про те, щоб показати президенту РФ Володимиру Путіну, що він не здобуде перемогу в агресивній війні проти України", - заявив Столтенберг після закінчення неформальної зустрічі з міністрами закордонних справ 32 країн НАТО в Празі в п'ятницю, 31 травня.

Сума в 40 мільярдів євро приблизно відповідає обсягу щорічної допомоги, яку партнери надали Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

На запитання, як забезпечити справедливий розподіл фінансового тягаря між країнами Альянсу, Столтенберг сказав, що внесок кожної держави можна розраховувати, виходячи з обсягу ВВП. Це означало б, що США, Німеччині, Великобританії, Франції та Італії довелося б виділяти значно більше коштів, ніж іншим країнам НАТО.

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Столтенберг хоче узгодити план до саміту НАТО

Столтенберг висловив сподівання, що 32 країни НАТО узгодять спільну позицію з цього питання до липневого саміту Альянсу у Вашингтоні, але як зазначає агентство dpa, поки що незрозуміло, чи вдасться це.

Наприклад, Франція та Італія зараз виділяють на військову допомогу Україні порівняно невелику частку свого ВВП. До того ж неясно, чи погодиться президент США Джо Байден за кілька місяців до президентських виборів у його країні дати Україні довгострокові фінансові гарантії.

Нагадаємо, у квітні Столтенберг запропонував заснувати п'ятирічний пакет військової допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро. Втім, ця ідея не знайшла підтримки. 

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