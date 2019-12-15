 Через уйгурів: Сенат США заборонив імпорт із частини КНР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

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Через уйгурів: Сенат США заборонив імпорт із частини КНР

Ухвалений сенаторами закон забороняє імпорт продукції з китайського регіону Синьцзян. Цей нормативний акт є відповіддю Вашингтона Пекіну за утиски уйгурів та інших мусульманських меншин.

Утиски уйгурів у Китаї

Один із "навчальних закладів" для уйгурів у КНР. Правозахисники кажуть, що умови там близькі до контцтабору

На тлі звинувачень США у бік Китаю в утисках прав уйгурів та інших мусульманських етнічних груп Сенат США ухвалив закон про заборону імпорту продукції зі Синьцзян-Уйгурського автономного району. Цей нормативний акт ухвалено ввечері четверга, 15 липня, одноголосно членами верхньої палати Конгресу США.

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Законопроєкт представили сенатор-республіканець Марко Рубіо й представник Демократичної партії Джефф Мерклі. "Послання Пекіну і будь-якій міжнародній компанії, що отримує прибуток від примусової праці в Сіньцзяні, недвозначне: так більше не буде", - сказав у своїй заяві республіканець Марко Рубіо, якого цитує інфомрагенція AFP. "Ми не заплющуватимемо очі на подальші злочини Комуністичної партії Китаю проти людяності та не дозволимо корпораціям вільно отримувати прибуток від цих жахливих порушень", - застеріг Рубіо.

Пекін розкритикував цей закон

Тим часом це рішення Сенату США викликало різку критику з боку офіційного Пекіна. Звинувачення Вашингтона абсолютно безпідставні, і США завдають цим законом "серйозної шкоди безпеці та стабільності світових промислових ланцюжків і ланцюжків поставок", заявили в міністерстві торгівлі КНР. "Це не сприятиме ні Китаю, ні США, ні відновленню світової економіки", - наголошують у Пекіні.

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За даними правозахисних організацій, не менше мільйона уйгурів та інших представників мусульманських меншин відбувають ув'язнення в сотнях спеціальних таборів у Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Крім іншого, вони зазнають примусової праці під час вирощування й обробки бавовни. Натомість чиновники в Пекіні запевняють, що йдеться лише про програми навчання і заходи проти екстремізму в регіоні.

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