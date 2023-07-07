Чехія передасть Україні бойові вертольоти і боєприпаси

Чехія у найближчі місяці передасть Україні штурмові гелікоптери, тисячі додаткових боєприпасів великого калібру та допоможе з навчанням пілотів. Про це у п'ятницю, 7 липня, заявив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.

"Допоможемо Україні з підготовкою пілотів, в тому числі для літаків F-16, і передамо в Україну авіасимулятори, щоб навчання проходило не тільки на Заході, але й безпосередньо в Україні", - йдеться у повідомленні Фіали в Twitter.

За його словами, Чехія відправила в Україну вже 676 одиниць важкої техніки та понад чотири мільйони боєприпасів середнього та великого калібру. "Це означає, що щодня, з першого дня війни, з Чехії в Україну виїжджало близько 10 тисяч одиниць боєприпасів і щонайменше один танк, ракетна установка, гаубиця тощо", - зауважив прем'єр.

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Петр Фіала також розповів, що країни Європейського Союзу обговорюють способи використання заморожених російських активів для допомоги в у відновленні України. "Це непроста тема, ні з юридичної, ні з іншої точки зору, але інтенсивні переговори відбуваються саме для того, щоб ми могли також використовувати ці заморожені активи для допомоги Україні", - цитує прем'єра Reuters.

Зеленський подякував Чехії за надану допомогу. Він також зауважив, що серед запланованих питань під час візиту у Прагу - спільне виробництво зброї.

Напередодні Володимир Зеленський відвідав Болгарію, де зустрівся з президентом країни Руменом Радєвим і прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. Далі він відправився у Прагу, де обоговорив із чеським президентом Петером Павелом майбутній саміт НАТО в Литві , європейську інтеграцію та післявоєнне відновлення України. Болгарія і Чехія пообіцяли Києву підтримку на шляху до НАТО.

7 липня, президента України чекають також у Туреччині.