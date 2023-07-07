  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Чехія передасть Україні бойові вертольоти і боєприпаси

Степан Смишляєв
3 год. тому

Прага передасть Києву бойові гелікоптери, великокаліберні боєприпаси й навчатиме пілотів винищувачів.

https://p.dw.com/p/4TYuB
Прем'єр Чехії Петр Фіала (ліворуч) та президент України Володимир Зеленський (праворуч) (архівне фото)
Чехія передасть Україні бойові гелікоптери, великокаліберні боєприпаси й навчатиме пілотів винищувачівФото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

Чехія у найближчі місяці передасть Україні штурмові гелікоптери, тисячі додаткових боєприпасів великого калібру та допоможе з навчанням пілотів. Про це у п'ятницю, 7 липня, заявив прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.

"Допоможемо Україні з підготовкою пілотів, в тому числі для літаків F-16, і передамо в Україну авіасимулятори, щоб навчання проходило не тільки на Заході, але й безпосередньо в Україні", - йдеться у повідомленні Фіали в Twitter.

За його словами, Чехія відправила в Україну вже 676 одиниць важкої техніки та понад чотири мільйони боєприпасів середнього та великого калібру. "Це означає, що щодня, з першого дня війни, з Чехії в Україну виїжджало близько 10 тисяч одиниць боєприпасів і щонайменше один танк, ракетна установка, гаубиця тощо", - зауважив прем'єр.

Читайте також:ЄС погодив план виробництва боєприпасів для допомоги Україні

Фіала: У ЄС обдумують, як передати заморожені кошти РФ Україні

Петр Фіала також розповів, що країни Європейського Союзу обговорюють способи використання заморожених російських активів для допомоги в у відновленні України. "Це непроста тема, ні з юридичної, ні з іншої точки зору, але інтенсивні переговори відбуваються саме для того, щоб ми могли також використовувати ці заморожені активи для допомоги Україні", - цитує прем'єра Reuters.

Зеленський подякував Чехії за надану допомогу. Він також зауважив, що серед запланованих питань під час візиту у Прагу - спільне виробництво зброї.

Напередодні Володимир Зеленський відвідав Болгарію, де зустрівся з президентом країни Руменом Радєвим і прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. Далі він відправився у Прагу, де обоговорив із чеським президентом Петером Павелом майбутній саміт НАТО в Литві , європейську інтеграцію та післявоєнне відновлення України. Болгарія і Чехія пообіцяли Києву підтримку на шляху до НАТО.

7 липня, президента України чекають також у Туреччині.

"Війна логістики". Роль постачання у війні РФ проти України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (ліворуч) і президент України Володимир Зеленський (праворуч)

Столтенберг: Саміт підтвердить, що Україна стане членом НАТО

Політика58 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як росіяни гуляють у Сочі і Грузії, поки в Україні війна

Як росіяни гуляють у Сочі і Грузії, поки в Україні війна

Подорожі2 год. тому31:35 хв.
external

Сергій Притула про контрнаступ ЗСУ і зрадників у Зеленського

Сергій Притула про контрнаступ ЗСУ і зрадників у Зеленського

Політика21 год. тому40:45 хв.
Партійці АдН святкують перемогу свого кандидата на регіональних виборах у Зоннеберзі, 25 червня 2023

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Суспільство55 хв. тому
Поле в Україні, засіяне зерновими

Ринок землі в Україні: жодного ажіотажу попри побоювання

Ринок землі в Україні: жодного ажіотажу попри побоювання

Економіка4 год. тому
Львів - наслідки ракетного удару РФ

Російський ракетний удар по Львову

Російський ракетний удар по Львову

Конфлікти23 год. тому6 фото
Міхеіл Саакашвілі під час судового засідання в Тбілісі

Як у Грузії відреагували на відео зі виснаженим Саакашвілі

Як у Грузії відреагували на відео зі виснаженим Саакашвілі

Політика6 липня 2023 р.
На головну сторінку