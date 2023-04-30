У Чехії шукатимуть способи збільшити поставки снарядів Києву

За словами Петра Павела, Україна гостро потребує снарядів для початку контрнаступу, тому разом із союзниками він шукатиме способи збільшити поставки.

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме способи збільшення поставок боєприпасів в Україну, заявив президент країни Петр Павел після повернення до Праги з Києва. За його словами, Україна відчуває гостру нестачу снарядів, які необхідні їй для початку контрнаступу, повідомляють České Noviny у неділю, 30 квітня. Запаси деяких із необхідних Україні боєприпасів є у країнах, що традиційно закуповували радянську техніку, додав він.

"Критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно оборонятися, а й якоюсь мірою обмежує можливості проведення нею успішного контрнаступу", - цитує видання Павела.

Президент Чехії також зазначив, що союзники постачають Україні ефективне озброєння, зокрема сучасні танки, але з мінімальною кількістю боєприпасів. Українські військові, за його словами, можуть розгорнути техніку лише на кілька днів, а потім їм доводиться відводити її назад.

"По суті, це стає складським запасом. І в цьому немає особливого сенсу", - підсумував Павел.

Мільйон боєприпасів для Києва

У березні в ЄС погодили план, в рамках якого в Україну мають поставити мільйон боєприпасів для артилерії.Перша його частина передбачає виділення мільярду євро на поповнення національних резервів тих країн Євросоюзу, які готові передати Україні боєприпаси вже зараз.

Друга: вироблення загального скоординованого підходу до наступних закупівель артилерійських снарядів для поповнення власних запасів і надання боєприпасів Україні в середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство.

Водночас третя частина плану полягає в нарощуванні потужностей оборонної промисловості в країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій. Відтоді, як було ухвалене це рішення, представники Єврокомісії здійснили низку поїздок до країн Євросоюзу, де розташовані компанії, що виробляють боєприпаси.

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