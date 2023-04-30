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Петр Павел (другий ліворуч) у Дніпрі
Петр Павел (другий ліворуч) у ДніпріФото: Karel Capek/CTK/dpa/picture alliance
ПолітикаЧехія

У Чехії шукатимуть способи збільшити поставки снарядів Києву

Анастасія Шепелева
36 хв. тому

За словами Петра Павела, Україна гостро потребує снарядів для початку контрнаступу, тому разом із союзниками він шукатиме способи збільшити поставки.

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Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме способи збільшення поставок боєприпасів в Україну, заявив президент країни Петр Павел після повернення до Праги з Києва. За його словами, Україна відчуває гостру нестачу снарядів, які необхідні їй для початку контрнаступу, повідомляють České Noviny у неділю, 30 квітня. Запаси деяких із необхідних Україні боєприпасів є у країнах, що традиційно закуповували радянську техніку, додав він.

"Критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно оборонятися, а й якоюсь мірою обмежує можливості проведення нею успішного контрнаступу", - цитує видання Павела.

Президент Чехії також зазначив, що союзники постачають Україні ефективне озброєння, зокрема сучасні танки, але з мінімальною кількістю боєприпасів. Українські військові, за його словами, можуть розгорнути техніку лише на кілька днів, а потім їм доводиться відводити її назад.

 "По суті, це стає складським запасом. І в цьому немає особливого сенсу", - підсумував Павел.

Мільйон боєприпасів для Києва

У березні в ЄС погодили план, в рамках якого в Україну мають поставити мільйон боєприпасів для артилерії.Перша його частина передбачає виділення мільярду євро на поповнення національних резервів тих країн Євросоюзу, які готові передати Україні боєприпаси вже зараз.

Друга: вироблення загального скоординованого підходу до наступних закупівель артилерійських снарядів для поповнення власних запасів і надання боєприпасів Україні в середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство. 

Водночас третя частина плану полягає в нарощуванні потужностей оборонної промисловості в країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій. Відтоді, як було ухвалене це рішення, представники Єврокомісії здійснили низку поїздок до країн Євросоюзу, де розташовані компанії, що виробляють боєприпаси.

Читайте також: Боєприпаси для України: Рада ЄС схвалила допомогу на 1 млрд євро

Президент Чехії Петр Павел про літаки для України

 

 

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