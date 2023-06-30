Для України: ЄС обмірковує оподаткування активів з РФ - ЗМІ

Лідери ЄС розмірковують про те, як використовувати заморожені російські активи. Зокрема, розглядається варіант їх оподаткування для допомоги Україні.

На саміті ЄС у Брюсселі обговорювалася можливість використання заморожених у Євросоюзі російських активів для відновлення України. Про це пише у п'ятницю, 30 червня, видання Bloomberg.

Зокрема, за даними Bloomberg, лідери Європейського Союзу підтримують плани, що передбачають запровадження податку на прибуток від активів Центрального банку Росії на суму понад 200 мільярдів євро. Отримані кошти мають намір передати для допомоги у відновленні України.

Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час пресконференції наголосула, що тему заморожених російських активів обговорювали на саміті ЄС, однак Єврокомісія ще тільки розробить відповідні пропозиції. "Під час цієї Європейської ради ми обговорювали тему заморожених російських активів. Ми, Єврокомісія, виступимо з пропозицією, і ми розсудливо зосередимося на несподіваних прибутках від заморожених активів російського Центрального банку", - зазначила вона, не уточнивши деталей плану.

Активи ЦБ РФ можуть принести 3 млрд євро

Раніше фон дер Ляєн заявляла, що представить план до літніх канікул, але зараз неясно, коли це буде зроблено, враховуючи кількість перешкод, які досі необхідно усунути, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Як очікується, активи російського центробанку, заморожені в ЄС, принесуть близько 3 мільярдів євро додаткового прибутку. Більше половини активів знаходяться в готівці і на депозитах, тоді як "значна частина" - у цінних паперах, які перетворяться в готівку через їх погашення протягом наступних двох-трьох років.

Багато з цих коштів знаходяться в Бельгії в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd., де згенеровано майже 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року.

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ЄС шукатиме підтримки G7

Перспектива оподаткування та конфіскації активів викликає як юридичні, так і фінансові питання. Кілька лідерів на саміті вказали на занепокоєння, вперше висловлене Європейським центральним банком. Там попереджали, що використання надходжень від активів може спонукати власників офіційних резервів відвернутися від євро.

Тож ЄС шукатиме підтримки від країн G7, незважаючи на те, що переважна більшість активів, що опинилися під санкціями, знаходяться в Європі.

За даними джерел Bloomberg, це пов'язано з тим, що деякі держави хочуть отримати підтримку G7 як умову для просування вперед. Однак, за словами іншого співрозмовника агентства, це, швидше за все, залишиться пропозицією ЄС, а не ініціативою G7.

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Раніше ЄС дійшов висновку, що варіант створення компанії для інвестування коштів і використання отриманих коштів для відновлення України - є занадто складним і юридично сумнівним. У Брюсселі також визначили, що повне вилучення активів є неможливим.

Проте, хоча варіант з додатковою виручкою є найменш проблематичним з усіх розглянутих ідей, існує певний юридичний ризик того, що він може бути оскаржений у суді. Дехто стверджує, що відсотки та прибутки, отримані від цих коштів, походять від активів, що перебувають під санкціями, які, зрештою, належать Росії.

Швеція виступає за вивчення юридичних аспектів

Прем'єр Швеції, яка головує в ЄС, Ульф Крістерссон наголосив на важливості роботи "групи високого рівня, яка вивчить юридичні аспекти" планів щодо використання доходу від заморожених російських активів.

Як зазначає "Інтерфакс", у висновках саміту, ухвалених главами держав і урядів країн ЄС, ідеться про те, що лідери разом із Єврокомісією і главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем займуться координацією з партнерами позиції з приводу того, як можна було б використати заморожені активи РФ для допомоги Україні.

"Європейська рада проаналізувала виконану роботу, пов'язану із замороженими активами Росії. Лідери вирішили продовжити роботу за цим напрямком разом із Єврокомісією та главою дипломатії", - сказано в документі.

Це необхідно робити "відповідно до законів ЄС, міжнародних правових норм і в координації з партнерами", наголошується у висновках.

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