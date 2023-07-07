Прага і Софія пообіцяли Києву підтримку на шляху до НАТО

Володимир Зеленський у четвер провів переговори з лідерами Чехії та Болгарії. Ці партнери запевнили його у підтримці членства України в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський увечері в четвер, 6 липня провів у Празі переговори з чеським президентом Петером Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою та представниками парламенту щодо подальшої підтримки Києва. Також сторони обговорили майбутній саміт НАТО в Литві , європейську інтеграцію та післявоєнне відновлення України.

"Дякую за те, що зброєю для України, санкціями проти Росії, підтримкою нашого членства в Європейському Союзі, підтримкою нашого членства в Альянсі Чехія і чеський народ дійсно допомагають наблизити перемогу", - написав президент України в Twitter.

Чехія зацікавлена у членстві України в НАТО

Зеленський очікує, що на саміті НАТО, який відбудеться вже наступного тижня, буде надано чіткий сигнал щодо членства України в Північноатлантичному альянсі. "Ми хочемо, щоб нас запросили до НАТО", - сказав він у Празі після зустрічі зі своїм чеським колегою. При цьому Зеленський зазначив, що розуміє "складнощі" з тим, щоб отримати підтримку всіх членів Альянсу.

Павел зі свого боку висловився за те, щоб Україна почала переговори про вступ до НАТО відразу після закінчення війни. "Це також в інтересах нашої безпеки, в інтересах регіональної стабільності та економічного процвітання", - підкреслив він. За його словами, Чехія також працюватиме над тим, щоб уже цього року розпочалися переговори про вступ України до ЄС.

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Колишній генерал НАТО Петр Павел відвідував Київ у квітні разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Як зазначає агентство dpa, Чехія є одним із найпринциповіших союзників України. Лише з січня по травень поточного року Прага передала Києву 24 танки, 76 бронетранспортерів і 16 зенітних установок, а також 57 тисяч артилерійських снарядів та інші матеріали, зокрема запасні частини та засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної небезпеки.

Павел: Допомога Україні - це допомога усім європейцям

Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі наголосив на важливості підтримки України під час контрнаступу ЗСУ, а також висловив думку, що допомога українській стороні, яка відбиває агресію РФ - це допомога всім європейцям.

Володимир Зеленський водночас заявив, що "Росія заслуговує на посилення санкцій проти неї". Також він згадав "поширення російської пропаганди, яка, на жаль, досі має вплив в Європі", зокрема в Чехії, і закликав чеського президента Петра Павела допомогти в реалізації української "формули миру".

Болгарія та Україна посилять оборонне співробітництво

Раніше того самого дня президент України побував також у столиці Болгарії - Софії, де зустрівся з президентом країни Руменом Радєвим і прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. За словами Зеленського, на зустрічі з Денковим досягнуто домовленості про посилення співпраці у сфері оборони України, лікування та реабілітації українських військовослужбовців і навчання медичного персоналу. Крім того, профільні міністри обох країн підписали меморандум про співпрацю у сфері енергетики.

Президенти Румен Радев та Володимир Зеленський Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/REUTERS

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, Болгарія продасть Україні два ядерні реактори російського виробництва та інше енергетичне обладнання на суму близько 600 мільйонів євро. Обладнання спочатку призначалося для недобудованої АЕС "Белене". За інформацією американського видання, у придбанні реакторів для України може взяти участь Вашингтон, оскільки Києву складно буде знайти таку суму.

Зі свого боку парламент Болгарії більшістю в 157 голосів ухвалив декларацію на підтримку членства України в НАТО після закінчення війни.

Окрім того, Болгарія стала 22-ою державою, з якою Київ формалізував підтримку членства України в Альянсі. Зокрема, президент Зеленський та прем'єр Денков підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України, повідомив за результатами зустрічі заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. "Документ чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови", - написав він у Facebook.

Після Болгарії та Чехії Зеленський може вирушити до Туреччини

Як зазначає dpa, в п'ятницю, 7 липня, президента України чекають у Туреччині. Турецьке інформаційне агентство Anadolu повідомило, що Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі. Підтвердження візиту від української сторони не було. За даними Anadolu, на зустрічі буде обговорено, зокрема, так звану зернову угоду, термін дії якої закінчується 17 липня.