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КонфліктиЧехія

Прага купуватиме снаряди для ЗСУ за відсотки з активів РФ

Олена Перепадя
20 серпня 2024 р.

Чехія фінансуватиме закупівлю боєприпасів для України частково з відсотків, отриманих від заморожених в ЄС російських активів, зазначила міністерка оборони Яна Чернохова.

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Західні боєприпаси (ілюстративне фото)
Західні боєприпаси калібру 155 мм на озброєнні ЗСУ Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Чехія використає частину відсотків, отриманих від російських активів, заморожених в Європейському Союзі, для закупівлі більшої кількості боєприпасів великого калібру для України, заявило у вівторок, 20 серпня, міністерство оборони Чехії.

Як пояснила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у соцмережі Х, таке рішення було ухвалено ЄС. Воно дозволить частково профінансувати чеську ініціативу і придбати для України "сотні тисяч снарядів великого калібру". "Це унікальна можливість підтримати Україну, використавши ресурси, які спочатку належали Росії, і вивільнити державні фінанси європейських країн", - наголосила чеська міністерка у дописі. Водночас Чернохова не назвала суму, про яку ідеться.

Як повідомлялось, на Заході після розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України заблокували російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів. У ЄС відсотки, отримані від активів, які включають облігації та інші цінні папери, придбані російським центральним банком, держави вкладають у фонд ЄС для допомоги Україні в її боротьбі з російським вторгненням.

У червні уряди країн ЄС домовилися використати 1,4 мільярда євро з доходів, отриманих від цих активів, на закупівлю зброї та оплату інших видів підтримки України.  

Чеська ініціатива з придбання боєприпасів для України офіційно стартувала 20 лютого 2024 року на Мюнхенській конференції з безпеки, де президент Чехії Петр Павел, який раніше був головою Військового комітету НАТО, пояснив, що Україна терміново потребує артилерійських та інших боєприпасів, і що Чехія знає, де їх можна дістати. У червні Україна отримала першу партію в рамках цієї ініціативи, і поставки продовжуються щомісяця, заявили чеські урядовці. 

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