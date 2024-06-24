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Україна отримає €1,4 млрд з доходів від активів РФ - Боррель

Дмитро Шварц
24 червня 2024 р.

За словами головного дипломата Євросоюзу, кошти стануть доступними для України в липні. Ще 1 млрд євро прибутку від заморожених активів РФ Київ отримає до кінця року.

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Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель
За словами Борреля, кошти стануть доступними для Києва у липніФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Міністри закордонних справ Європейського союзу затвердили юридичні рамки для використання доходів від заморожених російських активів на користь України і незабаром виділять Києву перших 1,4 мільярда євро. Як передає агенція AFP, про це у понеділок, 24 червня, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель.

За його словами, доходи від заблокованих російських активів будуть перераховані до Європейського фонду миру.

"Надприбуток, отриманий від російських активів, заморожених у Європі, а не самі активи, буде використано якнайшвидше на користь України. 1,4 мільярда (євро - Ред.) будуть доступні протягом наступного місяця, і ще один мільярд до кінця року", - зазначив він.

Головний дипломат ЄС додав, що ці кошти дозволять забезпечити Україну протиповітряною обороною (ППО) та боєприпасами, а також стануть підтримкою української військової промисловості. Боррель пояснив, що таким чином міністри змогли обійти "структурні труднощі", що тривали півтора роки. 

Своєю чергою, Угорщина, яка не отримала права вето щодо цього рішення, висловила свої заперечення. "Повністю ігноруючи європейські правила, Угорщина була просто виключена з процесу ухвалення рішень. Це чітка червона лінія. Ніколи ще не було такого безсоромного нехтування загальноєвропейськими правилами", - заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

Раніше цього дня про це рішення голів МЗС країн Євросоюзу повідомили ряд західних ЗМІ.

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