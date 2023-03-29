Перший закордонний візит короля: Чарльз ІІІ прибув у Берлін

Візит короля Великобританії Чарльза до ФРН триватиме три дні. Він виступить перед німецьким парламентом і зустрінеться з біженцями з України.

Король Великобританії Чарльз ІІІ у середу, 29 березня, прибув до Німеччини з першим державним закордонним візитом у статусі монарха. В аеропорту Берлін-Бранденбург Чарльза та його дружину, королеву-консорта Каміллу, зустріли німецькі офіційні особи.

З аеропорту вони вирушили до Бранденбурзьких воріт для церемонії зустрічі з військовими почестями. Чарльз став першим державним гостем, якого зустрічали з такими почестями біля цієї пам'ятки, зазначає німецька інформаційна агенція dpa.

З аеропорту Чарльз і Камілла вирушили до Бранденбурзьких воріт для церемонії зустрічі з військовими почестями. Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Люди, які хотіли побачити церемонію, почали збиратися на Паризькій площі перед Бранденбурзькими воротами ще зранку, а до полудня в черзі вишикувалися вже сотні. Доступ до площі обмежує поліція. Туди після перевірки допустили близько півтори тисячі глядачів. Для забезпечення безпеки у Берліні чергують близько 900 поліцейських.

Додаткові заходи безпеки були запроваджені і біля готелю Adlon біля Бранденбурзьких воріт, у якому зупинилося королівське подружжя. Територія навколо готелю охороняється, кілька станцій громадського транспорту поблизу Паризької площі сьогодні закриті, а автобуси та автомобілі об'їжджають цю частину міста.

Сотні людей зібралися біля Бранденбурзьких воріт, аби привітати Чарльза ІІІ. Фото: Wolfgang Rattay/Pool/REUTERS

Після заходу біля Бранденбурзьких воріт Чарльз ІІІ зустрінеться з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) в його резиденції, палаці Бельвю. Там вони проведуть переговори про енергетичний перехід та сталий розвиток. Увечері Штайнмаєр проведе державний бенкет на честь Чарльза, на який запрошені близько 130 гостей.

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У Німеччині Чарльз ІІІ зустрінеться з біженцями з України

Візит Чарльза до Німеччини триватиме три дні. Ця поїздка розглядається як новий початок у партнерстві між Німеччиною та Великобританією після Brexit (вихід Сполученого королівства з Європейського Союзу. - Ред.).

У четвер, 30 березня, британський монарх має виступити перед німецькими парламентарями в Бундестазі. Також цього дня він зустрінеться з українцями, які врятувалися у Німеччині від війни, розв'язаної Росією, та живуть зараз у колишньому берлінському аеропорті Тегель.

У п'ятницю, 31 березня, Чарльз поїде до Гамбурга на швидкісному поїзді Deutsche Bahn. Він відвідає пам'ятник Kindertransport, встановлений як нагадування про спроби вивезти єврейських дітей з нацистської Німеччини та доставити їх до Великобританії під час Голокосту. Потім Чарльз планує покласти вінок до руїн церкви Святого Миколая, яка була значно зруйнована бомбардуваннями союзників під час Другої світової війни, а зараз є центральним меморіалом Гамбурга жертвам нацистського режиму.

Перед візитом до Німеччини Чарльз планував здійснити триденний візит у Францію. Втім, поїздку короля Великобританії відклали на тлі заклику французьких профспілок до проведення ще одного дня загальнонаціональних страйків і демонстрацій через підвищення пенсійного віку в країні, який припадав на час візиту монарха.

Нагадаємо, що офіційна церемонія коронації Чарльза відбудеться 6 травня.

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