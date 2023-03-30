"Будь-якою ціною": лідери ЄС - про нову підтримку України

Підтримувати Україну, чого б це не коштувало, пообіцяли глави Єврокомісії та Ради ЄС у Європарламенті. Більшість депутатів, які висловилися на цю тему, підтримали політику Брюсселя. DW - з парламенту ЄС.

"Від першого дня війни ми всі разом працювали над однією єдиною метою: зробити так, щоб план Путіна стерти Україну з лиця землі провалився, - так розпочала свій виступ перед Європарламентом 29 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). - Ми пообіцяли, що підтримаємо Україну, чого б це не коштувало, і ЄС дотримається свого слова".

Разом з головою Ради Європейського Союзу Шарлем Мішелем вона представила на дебатах у Європарламенті результати саміту ЄС, що відбувся 23 і 24 березня і однією з головних тем якого була військова допомога Україні, зокрема постачання боєприпасів.

Боєприпаси для України

Як і на всіх попередніх самітах, до лідерів країн Євросоюзу звернувся президент України Володимир Зеленський і, за словами Шарля Мішеля, "чітко дав зрозуміти: щоб захистити себе, Україні потрібно більше зброї та більше боєприпасів". І менше ніж через шість тижнів після того, як прем'єрка Естонії Кайя Каллас запропонувала ідею спільної закупівлі боєприпасів, Рада ЄС схвалила новий план. "Наша мета - поставити Україні мільйон снарядів протягом наступних 12 місяців. Ця спільна ініціатива ЄС є важливим новим кроком на шляху до справді європейської оборони", - сказав Мішель, виступаючи в Європарламенті.

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Щоб забезпечити безперервне постачання боєприпасів, Євросоюз інвестує два мільярди євро з Європейського фонду миру, пояснила фон дер Ляєн. Боєприпаси надходитимуть до України з наявних запасів та нової спільної закупівлі ЄС. Щоб оборонна промисловість у Євросоюзі могла збільшити потужності з виробництва боєприпасів, Брюссель готовий надати підтримку з бюджету ЄС.

Лідери політичних груп привітали спільну закупівлю боєприпасів. "Війна в Україні показує, що Євросоюз проявляє себе найкраще, коли діє згуртовано", - сказав заступник голови фракції групи Renew Europe Малік Азмані з Нідерландів. Його колега з фракції Європейської народної партії Зігфрід Мурешан з Румунії подякував Мішелю та фон дер Ляєн за збереження пріоритету України на порядку денному Ради ЄС.

"Кращий і найшвидший шлях до миру в Європі та в Україні - негайна і послідовна військова підтримка України, - сказав він. - Ми не повинні боятися поразки РФ, ми повинні боятися її перемоги. Чим сильніша Росія, тим небезпечніша вона для нас і нашого способу життя, а чим слабшою стане Росія після війни, тим меншою буде її здатність кидати виклик верховенству закону, демократії, свободі слова, демократичним інститутам".

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Україні потрібно набагато більше снарядів, ракет дальньої дії, сучасних літаків, танки ЕС потрібні їй набагато швидше, зазначив нідерландський депутат Тейс Рютен, закликавши Раду ЄС працювати над цим, щоб досягти повного виведення російських військ з усій території України. "Ми повинні перемогти воєнного злочинця", - наголосив він.

Правосуддя та кінець безкарності воєнних злочинів

"Для Путіна світ став набагато меншим", - так прокоментувала президентка Єврокомісії ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом на арешт президента Росії. "Це безпрецедентний крок: 123 країни співпрацюють із МКС, і кожен візит стане для нього неймовірним ризиком", - додала вона.

Рішення МКС - це початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини в Україні, сказав Мішель. Він повідомив євродепутатам, що країни ЄС домовилися разом із партнерами активізувати роботу, яка перешкоджає обходу санкцій.

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Важливість міжнародної угоди про створення центру з розслідування злочину агресії проти України наголосив Малік Азмані: "Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати пана Путіна в Гаазі. І я там буду". Його земляк Тейс Рютен зауважив, що із задоволенням до нього приєднається.

"Ця війна демонструє абсолютно новий масштаб жорстокості та нелюдяності Кремля", - сказала Урсула фон дер Ляєн. Як приклад вона навела інформацію про те, що поплічники Путіна вивезли до Росії близько 16 200 українських дітей. "Їх вирвали з їхнього дитинства, сімей, у них відібрали їхній дім і звичне оточення, а якщо ми не вживемо заходів, то відберуть і їхнє майбутнє. Високий ризик того, що вони назавжди зникнуть у нікуди. Ми повинні спробувати з'ясувати, де перебувають викрадені діти і зробити все можливе, щоб повернути їх додому", - заявила президентка Єврокомісії. Для пошуку українських дітей спільно з ООН буде організовано міжнародну конференцію.

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Безпека та торгівля - ключові теми у відносинах з Україною та Молдовою

Президент Ради ЄС також повідомив Європарламенту про збільшення підтримки Молдови, яка зазнає дедалі більшого тиску з боку Росії. Для цього Брюссель вже мобілізував мільярд євро, а Єврокомісія до літа підготує новий пакет допомоги.

Цей пакет має сприяти зміцненню європейського центру безпеки в Молдові та торговельних зв'язків ЄС зі своїм кандидатом, заявив румунський депутат Мурешан: "Чим більше ми допомагаємо Молдові та Україні розвиватися економічно, тим ближчими вони будуть до Євросоюзу і тим плавніше пройде процес інтеграції".

Ця підтримка має і зворотний бік, констатувала віце-голова фракції Європейських консерваторів і реформістів Беата Шидло з Польщі. Вона нагадала, що внаслідок полегшення митного режиму ЄС з Україною її країна та інші сусіди переповнені українською сільгосппродукцією. "Зерно, призначене для транзиту через Польщу, залишається в нашій країні, а це має системні, фінансові та соціальні наслідки", - сказала вона та закликала Брюссель терміново допомогти польським фермерам.

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"Ми знаємо, що ця допомога (Україні. - Ред.) має свою ціну, і шукаємо способи максимально допомогти цим країнам", - пообіцяв євродепутатам віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

Ряд парламентаріїв закликали Брюссель не лише вводити санкції, але й робити їх максимально ефективними. Були й такі, - одиниці із позафракційних депутатів, - хто заявив, що санкції взагалі не працюють, а лише шкодять економіці ЄС. Крім того, пролунали заклики підтримувати всі країни, які засуджують Росію, і посилити тиск на режим Олександра Лукашенка, "бо він продовжує катувати політв'язнів та приймає депортованих з України дітей".