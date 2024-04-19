Брюссель: Пріоритет ЄС - допомогти Україні здобути перемогу

ЄС називає Україну головним пріоритетом і мобілізує зусилля з передачі систем ППО та боєприпасів для ЗСУ. Нових зобов'язань країн щодо їхнього надання очікують на Раді ЄС з оборони та закордонних справ.

Основний пріоритет Європейського Союзу - допомогти Україні перемогти, сказав високопоставлений чиновник ЄС на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, 19 квітня. Ця тема буде головною на порядку денному Ради ЄС із закордонних справ і оборони 22 квітня.

"Незважаючи на те, що увага ЗМІ зараз прикута до Близького Сходу , наш абсолютний пріоритет - підтримати Україну, щоб вона перемогла у війні, - сказав він. - Тому що це екзистенційна загроза для Євросоюзу". Інший чиновник підтвердив, що серед країн ЄС немає суперечок про те, яка проблема гостріша - війна Росії проти України чи конфлікт на Близькому Сході. "Ми можемо вирішувати їх паралельно", - сказав він.

Глави МЗС і міноборони країн Євросоюзу, а також їхні українські колеги, які приєднаються до Ради ЄС по відеозв'язку, обговорять загострення ситуації в Україні.

Боррель закликав негайно передати Києву ППО

Верховний дипломат Жозеп Боррель уже звернувся до міністрів із письмовим закликом негайно виділити Києву системи ППО і боєприпаси, і тепер очікує нових зобов'язань щодо їх надання від країн-членів ЄС, повідомив журналістам чиновник. Він сподівається на продуктивну дискусію Ради, де йтиметься про Patriot та інші системи ППО, що є в наявності у кількох держав Євросоюзу та за його межами, про артилерійські установки та інше озброєння для термінового захисту цивільної інфраструктури України та перелому ситуації на полі бою на користь ЗСУ.

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Міністри також продовжать роботу над 14-м пакетом санкцій щодо РФ, однією з цілей якого є припинення можливостей обходу обмежувальних заходів. Незважаючи на те, що у Заходу немає свідчень передачі Тегераном ракет Москві, Рада ЄС у закордонних справах обговорить нові санкції проти Ірану, щоб не допустити можливість подібної угоди. "У цій галузі є політична згода. Країни-члени вважають, що ми повинні запобігти можливості передачі Іраном ракет Росії", - сказав високопоставлений чиновник.

Рада ЄС із закордонних справ і оборони 22 квітня за планом засідатиме не в Брюсселі, а в Люксембурзі.