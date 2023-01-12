Новий командувач військ РФ: що каже ISW, британська розвідка

"Призначення начальника генерального штабу командувачем воєнних дій є показником усе більшої серйозності ситуації, перед якою постає Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії", - пише в Twitter міністерство оборони Великобританії з посиланням на оцінки військової розвідки.
Британські розвідники припускають, що таке рішення викличе невдоволенням серед більшості російських ультранаціоналістичних і військових блогерів, які все частіше звинувачують в поганому веденні війни саме начальника генштабу Валерія Герасимова, призначеного тепер командувачем військ, тоді як попереднього командувача Сергія Суровікіна вони підтримували.
Аналітики ISW вважають, що призначення Герасимова спрямоване на послаблення впливу налаштованих проти міноборони РФ блогерів і є сигналом для Пригожина зменшити свою критику на адресу військового командування. Такий крок, на думку експертів, може призвести до посилення протистояння Пригожина з Кремлем.
"Призначення Герасимова і загальна реструктуризація командування, ймовірно, частково мають на меті продемонструвати, як на міжнародному рівні, так і всередині Росії, відданість Кремля традиційним силовим структурам російського міноборони і готовність (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна вести тривалу війну в Україні", - йдеться в огляді.
Крім того, в ISW зазначають, що зміною командувача Москва прагне поліпшити управління для військових зусиль у 2023 році, ймовірно - відновлення наступальних операцій. Герасимов, який схвалив "катастрофічний російський план" війни в лютому 2022 року, навряд чинитиме опір планам Путіна зараз, ідеться в огляді.
Водночас аналітики Інституту вважають малоймовірним, що Герасимов успішно виправдає нереалістичні очікування Путіна. А здатності військ РФ до наступальних операцій, на їхню думку, завадить нездатність російського оборонно-промислового комплексу вирішити проблему з нестачею боєприпасів.