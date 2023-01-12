Новий командувач військ РФ: що каже ISW, британська розвідка

На думку британських розвідників, призначення Герасимова свідчить про те, що нинішня російська кампанія не відповідає стратегічним цілям РФ. Натомість в ISW вбачають у цьому і політичні причини.

Зміна командувача окупаційних військ РФ в Україні свідчить про невідповідність російської кампанії поставленим стратегічним цілям, ідеться у щоденному зведенні британської розвідки у четвер, 12 січня.

"Призначення начальника генерального штабу командувачем воєнних дій є показником усе більшої серйозності ситуації, перед якою постає Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії", - пише в Twitter міністерство оборони Великобританії з посиланням на оцінки військової розвідки.

Британські розвідники припускають, що таке рішення викличе невдоволенням серед більшості російських ультранаціоналістичних і військових блогерів, які все частіше звинувачують в поганому веденні війни саме начальника генштабу Валерія Герасимова, призначеного тепер командувачем військ, тоді як попереднього командувача Сергія Суровікіна вони підтримували.

Політичні мотиви Кремля

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вбачають в зміні командувача і політичні причини. В оприлюдненому 12 січня аналітичному огляді йдеться, що у Москві прагнуть зміцнити міністерство оборони на тлі критики з боку російських військових блогерів і засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.

Аналітики ISW вважають, що призначення Герасимова спрямоване на послаблення впливу налаштованих проти міноборони РФ блогерів і є сигналом для Пригожина зменшити свою критику на адресу військового командування. Такий крок, на думку експертів, може призвести до посилення протистояння Пригожина з Кремлем.

"Призначення Герасимова і загальна реструктуризація командування, ймовірно, частково мають на меті продемонструвати, як на міжнародному рівні, так і всередині Росії, відданість Кремля традиційним силовим структурам російського міноборони і готовність (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна вести тривалу війну в Україні", - йдеться в огляді.

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Герасимов не опиратиметься Путіну - ISW

Крім того, в ISW зазначають, що зміною командувача Москва прагне поліпшити управління для військових зусиль у 2023 році, ймовірно - відновлення наступальних операцій. Герасимов, який схвалив "катастрофічний російський план" війни в лютому 2022 року, навряд чинитиме опір планам Путіна зараз, ідеться в огляді.

Водночас аналітики Інституту вважають малоймовірним, що Герасимов успішно виправдає нереалістичні очікування Путіна. А здатності військ РФ до наступальних операцій, на їхню думку, завадить нездатність російського оборонно-промислового комплексу вирішити проблему з нестачею боєприпасів.

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