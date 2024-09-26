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ПолітикаУкраїна

Британія передасть Україні більше самохідних гаубиць AS90

Ольга Журавльова
26 вересня 2024 р.

Уряд Кіра Стармера збирається перевищити своє попереднє зобов'язання і поставить Україні 16 САУ AS90 замість анонсованих 12.

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Українські артилеристи на військових навчаннях у Великобританії, 2023 рік
Українські артилеристи раніше пройшли навчання у Британії на САУ AS90Фото: Kin Cheung/AP/picture alliance

Великобританія  надішле на потреби українських Сил оборони партію самохідних артилерійських установок (САУ) AS90 , повідомили у британському уряді в четвер, 26 вересня. Спочатку уряд Кіра Стармера планував поставити українській армії 12 одиниць САУ упродовж 100 днів після вступу на посаду. Але тепер анонсував передачу загалом 16 таких установок.

Як повідомили в уряді Великобританії, десять САУ уже були передані Україні, а ще шість - надійдуть у найближчі тижні.

"Артилерія відіграла життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей", - наголосили в британському уряді.

Як повідомлялося, у 2023 році дві  групи українських артилеристів пройшли у Великобританії  навчання на САУ AS90. В українському міноборони зауважували, що AS90 - це високоточна сучасна артилерійська система, яка "забезпечує броньований захист свого екіпажу, водночас даючи йому змогу вражати цілі на великій відстані". 

Новий британський підрозділ у справах України

У Лондоні також оголосили про створення нового спільного відділу міноборони та МЗС на чолі з міністром оборони Джоном Гілі та міністром закордонних справ Девідом Леммі, який "об'єднає досвід і допоможе запровадити новий загальнодержавний підхід до України".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі під час візиту до Києва 11 вересня, анонсував фінансову допомогу Україні на понад 780 мільйонів доларів.

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